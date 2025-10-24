Evropa váhá s ruskými miliardami. O využití zmrazených aktiv pro Ukrajinu rozhodne až prosincový summit
Lídři Evropské unie odložili rozhodnutí o využití zmrazeného ruského majetku na pomoc Ukrajině. Belgii, na jejímž území leží většina těchto aktiv, trápí právní rizika spojená s takzvanou reparační půjčkou. Podle premiéra Petra Fialy nejde o krok zpět, ale o snahu vyjasnit technické a právní detaily před prosincovým summitem. Ukrajina přesto výsledek označila za pozitivní a očekává pokračování podpory.
Během jednání podle všeho nedošlo k žádnému průlomu a finální text závěrů pouze žádá, aby Evropská komise předložila možné návrhy finanční podpory Ukrajině, bez konkrétní zmínky, že by mělo jít o návrhy týkající se možného postupného využití hotovostních zůstatků spojených se zmrazenými ruskými aktivy. Tématu by se měl opět věnovat prosincový summit EU.
„Evropská rada se zavazuje řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 až 2027, mimo jiné i potřeby jejího vojenského a obranného úsilí. Evropská rada proto vyzývá komisi, aby co nejdříve předložila možnosti finanční podpory na základě posouzení finančních potřeb Ukrajiny, a vyzývá komisi a Radu EU, aby v práci pokračovaly, aby se Evropská rada k této otázce mohla vrátit na svém příštím zasedání," stojí v závěrech jednání. „V souladu s právem EU by ruský majetek měl zůstat imobilizován, dokud Rusko neukončí svou agresivní válku proti Ukrajině a nenahradí jí škody způsobené válkou," dodává text.
„Politická vůle je jasná a proces bude pokračovat," komentoval výsledek jednání nejmenovaný unijní úředník. Zda bude možné dosáhnout dohody v prosinci, zůstává ovšem nejasné.
Podle Fialy nejde o rezignaci
„Pokud jde o reparační půjčku, to, že článek 8 (závěrů) už není tak konkrétní, není výrazem rezignace," komentoval výsledek summitu český premiér Fiala. „Spíše to odráží, že je potřeba do dalšího setkání Evropské rady v prosinci vyjasnit některé právní a technické věci," dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výsledky dnešního jednání Evropské rady označil za dobré. „EU ujistila, že finanční pomoc Ukrajině bude zachována nejen v příštím roce, ale i v roce 2027," napsal na síti X. „Zajistili jsme politickou podporu ohledně zmrazených ruských aktiv a jejich maximálního využití k obraně proti ruské agresi," napsal a dodal, že Evropská komise vypracuje potřebné podrobnosti.
Prezident kromě toho poděkoval za schválení 19. unijního balíku sankcí proti Rusku, který je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu. Vyzval další země mimo EU, zejména Británii, Norsko a Švýcarsko, aby sankční balík podpořily svými vlastními postihy vůči Rusku. „Samozřejmě už začínáme s EU pracovat na dalším balíku sankcí - Rusko musí pocítit skutečné ztráty způsobené jeho válkou," doplnil.