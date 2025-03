Rusko souhlasí s návrhy na zastavení bojů, měly by ale vést k dlouhodobému míru a k řešení příčin krize, řekl ve čtvrtek podle státní agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin. Existuje podle něj řada otázek, například kdo bude dohlížet na dodržování příměří na 2000 kilometrů dlouhé frontové linii. Šéf Kremlu poděkoval svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi za jeho úsilí ukončit válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Putin se tak vyjádřil na tiskové konferenci s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem v Moskvě. Podle Trumpa je Putinovo vyjádření „slibné, ale ne úplné“. Pokud Rusko odmítne americký návrh na příměří v bojích s Ukrajinou, bude to pro svět velkým zklamáním, dodal.

„Souhlasíme s návrhy na zastavení bojů, ale vycházíme z předpokladu, že příměří by mělo vést k trvalému míru a odstranit základní příčiny krize,“ řekl Putin. Vyjádřil se tak poprvé veřejně k návrhu na třicetidenní kompletní příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, se kterým přišly nedávno Spojené státy. Kyjev už dříve uvedl, že s návrhem souhlasí.

Putin ve čtvrtek řekl, že samotnou myšlenku Rusko podporuje. „Ale jsou zde záležitosti, o kterých musíme diskutovat. A myslím si, že také musíme mluvit s našimi americkými kolegy,“ uvedl ruský prezident s tím, že si možná zatelefonuje se svým americkým protějškem Trumpem. „Podporujeme ale myšlenku ukončení tohoto konfliktu mírovými prostředky,“ dodal ruský prezident.

„Jak se budou řešit otázky na celé linii kontaktu? A je to téměř 2000 kilometrů,“ řekl podle TASS Putin. „Kdo bude vydávat rozkazy k zastavení bojových akcí?“ pokračoval šéf Kremlu a vznesl dotaz, „kdo určí, kde a kdo porušil případnou dohodu o příměří“. Jsou to podle něj otázky, které vyžadují pečlivé prozkoumání na obou stranách. „Podporujeme ale myšlenku ukončení tohoto konfliktu mírovými prostředky,“ řekl.

Putin jako chytrá horákyně

Putinův postoj k příměří na Ukrajině ukazuje, že Kreml je i po třech letech války více než schopný praktikovat chytrou diplomacii. Na jedné straně se zdá, že na americký návrh na okamžité zastavení bojů reaguje pozitivně. Přímé „ne“ by mezi Kremlem a Bílým domem napjalo vztahy, které se teprve nedávno začaly zlepšovat a v posledních týdnech do značné míry fungovaly ve prospěch Moskvy. Na druhou stranu by souhlas s bezpodmínečným příměřím mohl z pohledu Kremlu oslabit pozici Ruska na bojišti, uvedla v analýze britská veřejnoprávní BBC.

Velkou otázkou nyní je, jak si Bílý dům Putinovo prohlášení vyloží: jako výzvu k jednání, nebo jako pokus zmařit Trumpovo mírové úsilí. Stále také není jasné, jak daleko je Bílý dům ochoten zajít, aby přesvědčil Ukrajinu k přijetí ruských požadavků. Trump varoval, že odmítnutí příměří by Rusku přineslo „zničující důsledky“. Co přesně to znamená - a jaké páky jsou USA připraveny použít při jednání s Moskvou - zůstává záhadou.

Trump je ochoten dál jednat

Putinovo prohlášení je „slibné, ale ne úplné“, reagoval na tiskovou konferenci Trump, který se ve stejnou dobu setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutter. „Doufám, že Rusko udělá správnou věc,„ dodal americký prezident, s tím, že je ochoten se svým ruským protějškem dál jednat, aby zajistil úplné příměří.

Trump se také nechal slyšet, že si nemyslí, že by Rusko zaútočilo na spojence USA. „To se nestane. Zajistíme, aby se to nestalo,“ řekl. Dodal, že by se „rád“ s Putinem setkal ve snaze ukončit boje na Ukrajině. „Ale musíme to mít rychle za sebou“.

Kreml klade zničující požadavky

Putin na tiskové konferenci předložil podmínky, které budou pro Ukrajinu devastující: žádné další dodávky zbraní, žádná mobilizace, kapitulace v Kurské oblasti a hlavně odstranění „základních příčin této krize“. Nedávná historie naznačuje, že pro prezidenta Putina mezi tyto „základní příčiny“ patří samotná existence Ukrajiny jako suverénního státu, podotkla BBC

Putinova slova spolu s jeho středeční neohlášenou návštěvou Kurské oblasti - kde se vzácně objevil ve vojenské uniformě - posílila dojem, že úspěch na bojišti zůstává pro Moskvu prioritou.

Šéf Kremlu se na tiskové konferenci vyjádřil k situaci v ruské Kurské oblasti, která je podle něj teď plně pod kontrolou Rusů. Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že ruská armáda osvobodila okresní město Sudža v tomto regionu. Město loni v srpnu při svém výpadu do ruského pohraničí dobyly ukrajinské oddíly, o jejichž stažení informovala média tuto středu. Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj připustil, že ukrajinská vojska místy ustupují, ale na předměstí Sudže podle něj ještě ve středu pokračovaly boje.

Putin chce nazpět západní firmy

Putin by přivítal návrat západních firem do Ruska. Prospěl by podle něj oběma stranám. Pokud se Spojené státy dohodnou s Ruskem na energetické spolupráci, může se postavit plynovod do Evropy. Západní společnosti, které se z Ruska stáhly po jeho vojenské invazi na Ukrajinu v únoru 2022, se podle Putina mohou vrátit do Ruska. Moskva vede jednání za zavřenými dveřmi o usnadnění návratu některých z nich, uvedl ruský prezident.

„Těm, kteří se chtějí vrátit, říkáme: vítejte, buďte kdykoli vítáni,“ řekl Putin. Dodal, že po dohodě Moskvy a Washingtonu bude možné vybudovat plynovod do Evropy, protože ta podle něj potřebuje levný ruský plyn. Podmořský plynovod Nord Stream 1 vedoucí z Ruska do Německa v září 2022 poškodily exploze.

Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje rozsáhlou část ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země setrvale postupují. Loni v létě ukrajinská armáda pronikla do ruské Kurské oblasti. Po povolání posil včetně vojáků ze Severní Koreje začala ruská armáda Ukrajince z regionu vytlačovat, přičemž její postup se v posledních dnech zrychlil.