Evropská unie připravuje záložní plán, jak poskytnout Ukrajině, která se brání ruské ozbrojené agresi, 20 miliard eur, a to i bez maďarského souhlasu. S odvoláním na nejmenované představitele zapojené do projednávání plánu to uvedl deník Financial Times. Maďarský premiér Viktor Orbán na začátku prosince zablokoval finanční pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur.