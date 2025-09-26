Kyjev si stěžuje na drony nad svým územím, podle něj mohou být z Maďarska
Ukrajina zaznamenala porušení svého vzdušného prostoru průzkumnými drony a tvrdí, že mohou být z Maďarska. Po poradě s vojenskými veliteli to v pátek oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští jsou napjaté, na jaře se obě země vzájemně obvinily ze špionáže a vyhostily si diplomaty.
„Hlavní velitel také informoval o nedávných incidentech s drony na ukrajinsko-maďarské hranici. Ukrajinští vojáci zaznamenali průzkumné drony vstupující do našeho vzdušného prostoru, jde pravděpodobně o maďarské drony. Dříve mohly provádět průzkum průmyslového potenciálu v ukrajinských pohraničních oblastech. Nařídil jsem prověřit všechny dostupné údaje a okamžitě podat zprávu o každé zaznamenané skutečnosti,“ napsal Zelenskyj na platformě Telegram.
Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou jsou dlouhodobě napjaté. Maďarsko, jehož vláda je v EU vnímána jako proruská, obviňuje Kyjev z porušování práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny a staví se proti povolávání těchto Maďarů do ukrajinské armády. Maďarský premiér Viktor Orbán je jedním z mála evropských lídrů blízkých Kremlu. Staví se proti jakékoli vojenské pomoci Kyjevu.
Maďarsko většinu energetických surovin nakupuje v Rusku, které z jejich prodeje financuje válku. Budapešť také ostře kritizovala útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba, kterým teče ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí si v srpnu předvolalo maďarského velvyslance, aby protestovalo proti diskriminaci maďarské menšiny na Ukrajině ze strany Budapešti. Ukrajinská diplomacie tak učinila poté, co Budapešť kvůli útoku na ruský ropovod zakázala vstup do země veliteli jednotky ukrajinských dronů, který je etnický Maďar.