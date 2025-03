Švédsko pošle do Polska na bezpečnostní misi NATO až osm stíhaček Gripen

Švédsko poskytne pro bezpečnostní misi Severoatlantické aliance v Polsku šest či osm stíhaček Gripen. Dnes to podle agentury AFP oznámila švédská vláda. Pro Švédsko, které do NATO vstoupilo loni v březnu, to bude první alianční nasazení stíhaček v zahraničí.

„Účastí na této misi přispějeme k poskytování pomoci Ukrajině,“ prohlásila švédská ministryně zahraničí Maria Malmerová Stenergardová.