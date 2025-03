Ceny ropy v reakci na jednání o míru na Ukrajině klesají

Ceny ropy po počátečním růstu klesají. Může za to rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení tři roky trvající války na Ukrajině, což by mohlo zmírnit sankce uvalené na ruský energetický vývoz. Původně ceny ropy rostly kvůli obavám, že nestabilita na Blízkém východě by mohla snížit dodávky ropy, a kvůli naději, že plánovaná stimulační opatření v Číně a Německu by mohly zvýšit poptávku po ropě v obou zemích, které patří mezi její přední konzumenty.