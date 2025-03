Schůzka v Bílém domě se vyostřila, když se Zelenskyj ohradil vůči Vanceovi

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj při zhruba hodinovém vystoupení v Bílém domě od počátku nemluvili společnou řečí, ke konci ale jejich výměny před novináři přerostly téměř v hádku. Dva prezidenti a americký viceprezident J. D. Vance se začali překřikovat poté, co Zelenskyj zpochybnil Vanceova slova o diplomatickém jednání Ruskem. Trump na něj poté křičel, že si zahrává se třetí světovou válkou a že je neuctivý ke Spojeným státům.

Zelenskyj s Trumpem od začátku schůzky v Bílém domě nemluvili jednotně, ovšem po několika desítkách minut se do hovoru vložil Vance s tím, že Ukrajina se musí soustředit na diplomacii, aby ukončila „destrukci vaší země“. „O jaké diplomacii mluvíte, J. D.?“ oponoval Zelenskyj, přičemž připomínal neúspěšné mírové dohody po ruské anexi Krymu a bojích na Donbase v roce 2014. Situace pak rychle eskalovala a vedla k tomu, že Vance i Trump označili chování Zelenského za neuctivé.

Když Zelenskyj naznačil, že USA v budoucnu ucítí následky ruské agrese, přestože je od Evropy dělí „hezký oceán“, reagoval na jeho slova americký prezident. „Neříkejte nám, co ucítíme... Nejste v pozici, abyste diktoval, co ucítíme,“ říkal Trump, zatímco zvyšoval hlas. Když mu Zelenskyj oponoval, začal Trump křičet: „V tuhle chvíli nemáte karty... Zahráváte si se životy milionů lidí, zahráváte si s třetí světovou válkou... A to, co děláte, je velmi neuctivé,“ řekl.

Zelenskyj pak znovu reagoval otráveně, když mu Vance začal vytýkat, že nedostatečně vyjadřuje vděčnost za americkou pomoc. Podobně se později vyjádřil Trump, který vystoupení před novináři zakončil slovy, že záběry ze setkání budou skvělé pro televizní vysílání. Zelenskyj při odchodu novinářů z místnosti ukázal zdvižený palec, uvádí list NYT.

Zakrátko byla schůzka dvou prezidentů ukončená a Zelenskyj odjel z Bílého domu. „Nedotknuté talíře se saláty a jiné obědové prvky byly vynášeny ze zasedací místnosti kabinetu, kde se měl uskutečnit oběd Trumpa, Zelenského a jejich delegací,“ napsala agentura AP.