Trump prohlásil, že doufá, že Putin přijme návrh na příměří s Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že obdržel pozitivní zprávy o možném příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Doufá prý, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin návrh přijme, píší agentury. Američtí představitelé jsou nyní na cestě do Ruska, aby tam o příměří vyjednávali, prohlásil Trump před novináři při setkání s irským premiérem Micheálem Martinem v Bílém domě. Washington po jednání s Kyjevem v Saúdské Arábii naléhá na Moskvu, aby stejně jako Ukrajina přijala americký návrh na okamžité a 30 dní trvající příměří.

„Doufejme, že se nám podaří dosáhnout příměří ze strany Ruska,“ uvedl Trump. Republikánský prezident opět zdůraznil rozsah devastace a zabíjení ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou a uvedl, že to musí být zastaveno.

Do Moskvy by měl ve čtvrtek přijet zvláštní zmocněnec USA pro Blízký východ Steve Witkoff, který by se měl právě s Putinem jednat. Na otázku, jak by USA mohly na Moskvu vyvinout nátlak, Trump odpověděl, že doufá, že to „nebude nutné“. V opačném případě USA mohou přijmout kroky, které by pro Rusko nebyly příjemné z finančního hlediska a byly by pro něj „velmi špatné“, dodal americký prezident. „Mohli bychom udělat věci, které by pro Rusko byly velmi špatné. Bylo by to pro Rusko devastující. Ale to nechci udělat, protože chci vidět mír,“ řekl Trump.