Ruská propaganda jede na plné obrátky. Zešílel Prigožin? | e15.cz

Ani po více než týdnu nepřestává jméno Jevgenije Prigožina přitahovat pozornost. Pomiňme, že vojenské tažení proti hlavnímu městu by ve standardní zemi nutně vedlo k uvěznění pachatele. Zajímavé je spíše to, jak v současné době vypadá situace kolem jeho mediálního obrazu. Z téměř romantického hrdiny se prakticky přes noc stal naprostý vyvrhel. Tam, kde nebyla kritika vůbec možná, se najednou valí ze všech stran. I když si nakonec nejspíše, ostatně jako vždy, najde cestu, není to pro ruskou propagandu jednoduchá situace, píše server Info.cz.