Rusko a Ukrajina zahájí okamžitě jednání, která povedou k příměří a ke konci války. Po pondělním ostře sledovaném telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem to oznámil americký prezident Donald Trump. Moskva se vyjádřila opatrněji. Rusko je podle Putina připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech. Více než dvouhodinový rozhovor Putin označil za velmi obsažný, otevřený a užitečný.

Trump po telefonátu oznámil, že o něm informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a také evropské lídry včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či německého kancléře Friedricha Merze. Šéf Bílého domu se Zelenským dnes hovořil i před svým telefonátem s ruským prezidentem.

Evropští lídři včetně Merze a americký prezident Trump se následně dohodli na koordinaci vyjednávacího procesu mezi Ruskem a Ukrajinou a na podpoře cesty Ukrajiny k příměří. Oznámil to mluvčí německé vlády.

Zelenskyj v reakci na jednání Trumpa s Putinem prohlásil, že Kyjev a jeho partneři ve snaze ukončit válku s Moskvou zvažují uspořádání schůzky lídrů Ukrajiny, Ruska, USA, Evropské unie a Británie. Takové setkání by se podle něj mohlo uskutečnit co nejdříve a hostit by ho mohlo Turecko, Švýcarsko či Vatikán.

Krátce před telefonátem Kreml oznámil, že schůzka lídrů mocností se v tuto chvíli neplánuje. Trump v minulosti opakovaně prohlásil, že o schůzku s Putinem má zájem a že osobní jednání považuje za klíčové pro diplomatické vyřešení války na Ukrajině. Kreml dnes rovněž uvedl, že Rusko by cílů války na Ukrajině raději dosáhlo diplomatickou cestou než bojem.

O válce na Ukrajině v pondělí také hovořil americký viceprezident J.D. Vance s novým papežem Lvem XIV. ve Vatikánu. Vance předal papeži dopis od Trumpa s pozváním do USA a do Bílého domu. Vance dnes během dne prohlásil, že rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou se zdají být ve slepé uličce a že Trump je připraven s Putinem i Zelenským jednat.

K rozhovorům o vyřešení konfliktu na Ukrajině se dnes také na konferenci reVize Česka vyjádřil český prezident Petr Pavel. Pokud nebude dostatečná koordinace mezi Evropou a USA při jednáních o řešení války na Ukrajině, může být podle něj výsledek jednání škodlivý pro Ukrajinu i pro Evropu. Evropští lídři musí americké administrativě neustále vysvětlovat, že mír na Ukrajině bude důležitý pro celou Evropu, řekl Pavel.

Finské ministerstvo obrany informovalo, že Finsko poskytne Ukrajině munici v hodnotě 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Využije k tomu výnosy z ruských finančních aktiv, které EU zmrazila po invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022.

Ukrajina i nadále čelí ruským vzdušným úderům. Ukrajinské letectvo dnes sdělilo, že během noci Rusko vyslalo na 112 dronů, z nichž 41 se podařilo sestřelit. Útok dalších 35 dronů obrana odvrátila pomocí elektronického boje. O škodách se média nezmiňují. O den dříve, tedy v noci na neděli, byla Ukrajina terčem největšího dronového útoku od počátku války.