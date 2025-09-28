Rusko zasypalo Ukrajinu stovkami dronů a raket. Kyjev hlásí čtyři mrtvé
Rusko při nočním útoku vyslalo na Ukrajinu zhruba 500 dronů a přes 40 raket, uvedl na sociální síti Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Při útoku na Kyjev pak podle úřadů přišli o život nejméně čtyři lidé, včetně 12leté dívky. Další tři desítky lidí byly zraněny.
Podle pozorovatelů se Kyjev dnes nad ránem stal terčem jednoho z největších ruských bombardování od začátku války. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Diplomatické snahy ukončit konflikt zatím selhaly, Moskva nebyla ochotna přistoupit na návrhy příměří.
Zelenskyj uvedl, že při útoku byla poškozena civilní infrastruktura. "Moskva chce pokračovat v boji a zabíjení a zaslouží si pouze nejtvrdší tlak ze strany světa," napsal Zelenskyj. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha již dříve na sociální síti X uvedl, že Rusko přes noc vystřelilo na Ukrajinu stovky dronů a raket. Útoky zničily obytné budovy.
Šéf vojenské správy hlavního města Tymur Tkačenko podle AFP varoval, že při záchranných pracích mohou být nalezené další oběti. V širším okolí Kyjeva pak po ruských útocích zůstalo nejméně 27 zraněných. Další nejméně čtyři osoby byly zraněné v Záporožské oblasti.
Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, do řady z nich Moskva kromě dronů nasazuje i rakety. Ačkoli Rusko popírá, že by útočilo na civilní cíle, při úderech na ukrajinskou metropoli umírají desítky civilistů.
Izraelský systém Patriot je funkční
Zelenskyj po návratu z New Yorku, kde vystoupil v OSN, novinářům řekl, že na Ukrajině již funguje izraelský systém Patriot, který má být použit proti ruským útokům. Dodal, že Kyjev na podzim obdrží další dva. Izrael byl zpočátku v konfliktu neutrální, jeho vztahy s Moskvou však ochladly, protože se Rusko přiblížilo Íránu a odsoudilo izraelskou válku v Gaze.
Polské ozbrojené síly v noci na dnešek uvedly, že vyslaly letouny k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo nové útoky na Ukrajinu. Podle serveru Flightradar24 Polsko nejméně do 6:00 SELČ uzavřelo vzdušný prostor kolem Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvůli "neplánované vojenské aktivitě související se zajištěním bezpečnosti státu".
V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.