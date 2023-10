Slovensko chce zastavit vojenskou pomoc Ukrajině. Uškodí hlavně samo sobě | e15.cz

Robert Fico se svou levicově-populistickou stranou Směr vyhrál volby mimo jiné i díky dvěma jednoznačným a neustále opakovaným slibům: již žádné zbraně Ukrajině a konec sankcí proti Rusku. Ale i kdyby Fico po sestavení funkční vlády splnil to, co v předvolební kampani slíbil a na co se nyní s odkazem na demokratickou volbu občanů odvolává i prezidentka Zuzana Čaputová, následky pro Ukrajinu to nebude mít prakticky žádné. Jiná otázka je, jaké důsledky to může mít pro Slovensko.

Analýza vyšla na Info.cz.