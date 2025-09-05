Smysluplné, řekl Zelenskyj o jednání s Ficem. Chce pokračovat v dialogu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil páteční setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem za smysluplné. Po jednání v Užhorodu rovněž prohlásil, že vzájemný dialog bude pokračovat, píše agentura Ukrinform.
Slovenského premiéra, jehož často kritizuje kvůli Ficovým blízkým vztahům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, také Zelenskyj podle agentury informoval o výsledcích svého čtvrtečního telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Šéf Bílého domu evropské země vyzval, aby přestaly odebírat ruskou ropu, jejíž prodej pomáhá Moskvě financovat čtvrtým rokem trvající agresi na Ukrajině. Právě Slovensko přitom usiluje o pokračování dodávek ropovodem Družba, o jejichž ukončení se Kyjev snaží.