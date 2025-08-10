Trump možná pozve Zelenského na Aljašku, Evropa trvá na účasti Ukrajiny při mírových jednáních
Bílý dům zvažuje, že k plánovanému setkání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem 15. srpna na Aljašce přizve i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zatímco možnost trojstranného summitu zůstává otevřená, evropští lídři včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zdůraznili, že cestu k míru na Ukrajině nelze určovat bez účasti Kyjeva. Podle nich je nutným předpokladem pro jednání příměří a zajištění robustních bezpečnostních záruk pro obranu ukrajinské suverenity a územní celistvosti.
Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří.
Plán postupu zveřejnili zástupci evropských států poté, co v sobotu jednali o snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. O plánu již během soboty informoval americký deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje.
Pozvánka pro Zelenského je ve hře
V pátek 15. srpna se Trump sejde na Aljašce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Zpráva NBC se odvolává na vysoce postaveného amerického činitele a tři osoby, které byly o interních diskusích v Bílém domě informovány. „Diskutuje se o tom,“ citovala stanice jednoho z lidí seznámeného s obsahem jednání.
Vysoce postavený americký činitel a lidé obeznámení s rozhovory zároveň uvedli, že návštěva Zelenského zatím nebyla s konečnou platností dohodnuta a není jasné, zda se Zelenskyj nakonec jednání na Aljašce zúčastní. Vysoce postavený představitel Trumpovy administrativy k tomu řekl, že je to „rozhodně“ možné. „Všichni silně doufají, že k tomu dojde,“ dodal.
Trump podle něj zůstává otevřen možnosti trojstranného summitu s oběma lídry. Momentálně se ale Bílý dům „soustředí na přípravu bilaterální schůzky, o kterou požádal prezident Putin“, řekl činitel.
Zelenskyj i Brusel jsou proti ústupkům
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.
Šéf Kremlu tento týden prohlásil, že není proti setkání se Zelenským, ale pro takovou schůzku podle něj ještě nejsou podmínky. Zelenskyj opakovaně vyzval k osobnímu jednání mezi ním a Putinem s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajinu.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje. Kyjev dosud podle agentury Bloomberg dával najevo, že ruskou okupaci a anexi svého území nepřijme. Podle agentury Reuters sice Ukrajina signalizovala flexibilitu při hledání cest k ukončení války, ale přijmout ztrátu zhruba pětiny území by bylo velmi bolestivé a politicky složité pro Zelenského a jeho vládu.
Stejného názoru jsou i evropští lídři. „Sdílíme přesvědčení, že diplomatické řešení musí chránit životně důležité bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy,“ uvádí prohlášení, jehož znění zveřejnila v noci na dnešek britská vláda. Mezi tyto zájmy podle něj patří „robustní a důvěryhodné bezpečnostní záruky, které umožní Ukrajině účinně bránit svou suverenitu a územní celistvost“. „Cesta k míru na Ukrajině nemůže být určena bez účasti Ukrajiny,“ dodává prohlášení s tím, že Ukrajina má svobodu rozhodovat o svém vlastním osudu.
Podle evropských představitelů mohou smysluplná jednání probíhat pouze v kontextu příměří či omezení bojů. „Současná linie kontaktu by měla být výchozím bodem jednání,“ uvedli. Vyjádřili rovněž přesvědčení, že mezinárodní hranice nelze měnit silou, a vyslovili se pro zachování tlaku na Rusko s cílem přimět ho k ukončení své invaze.
Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“.