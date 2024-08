Ruské úřady dnes oznámily rozsáhlý ukrajinský dronový útok na Lipeckou oblast na jihozápadě země, asi 200 kilometrů od hranic. Překvapivý vpád ukrajinských sil do Ruska způsobil podle analytiků rozpaky vůdce Kremlu Vladimira Putina a odhalil křehkost ruské pohraniční obrany. Je to vůbec poprvé od druhé světové války, kdy armáda jiné země napadla Rusko.

Podle gubernátora Lipecké oblasti Igora Artamonova drony způsobily exploze, zranily šest lidí a přerušily dodávky elektřiny. Na letecké základně u města Lipeck vypukl požár, napsala agentura Interfax. „Lipeck je pod masivním útokem dronů. Protivzdušná obrana pracuje,“ uvedl gubernátor Artamonov na síti Telegram. Podle něj pád jednoho z dronů poškodil zařízení energetické infrastruktury, což mělo za následek výpadky dodávek proudu. V oblasti byly evakuovány čtyři obce a v okrese Lipeck byl vyhlášen výjimečný stav, sdělil gubernátor.

K výbuchům a požárům došlo také ve městě Rylsk v ruské Kurské oblasti, uvedl list Kyiv Independent s odvoláním na proruské zdroje. Do Kurské oblasti v úterý pronikly ukrajinské jednotky a obsadily několik vesnic.

Ruská protivzdušná obrana také sestřelila 29 ukrajinských dronů v pohraniční Belgorodské oblasti, napsal na Telegramu gubernátor Vjačeslav Gladkov, podle kterého útok způsobil materiální škody, ale nikoho nezranil.

Ze Sevastopolu na Krymském poloostrově anektovaném Ruskem v roce 2014 hlásil gubernátor Michail Razvožajev útoky dronů ze vzduchu i na moři.

Ukrajina, která se třetím rokem brání ruské agresi, informovala v noci na dnešek o vyhlášení leteckého poplachu kvůli ruským dronům v centrální, jižní a východní části země, včetně metropole Kyjeva.

Putin jako ochránce obyčejných Rusů selhal, píšeí komentátoři

Překvapivý vpád ukrajinských sil do Ruska způsobil podle západních komentátorů rozpaky vůdce Kremlu Vladimira Putina, odhalil křehkost ruské pohraniční obrany, posílil na Ukrajině morálku a narušil Kremlem pečlivě budovanou představu o Putinovi jako ochránci obyčejných Rusů. O bojích, které třetím dnem pokračují v Kurské oblasti na západě Ruska, to dnes napsala agentura Bloomberg.

„Je to poprvé od druhé světové války, kdy armáda jiné země napadla Rusko,“ píše Bloomberg. A válka, kterou začal Putin na Ukrajině, se nyní stále více přelévá do Ruska, kde lidé v pohraničí žijí pod ustavičnou hrozbou ostřelování a kde drony útočí na klíčová průmyslová zařízení.

Ukrajina neřekla nic o této operaci, ani o jejích cílech. Podle Bloombergu existuje mnoho teorií, které akci vysvětlují: od pokusu zmocnit se území jako potenciálního trumfu v budoucích jednáních s Moskvou až po diverzní taktiku, která má zmírnit tlak na roztaženou ukrajinskou obranu tím, že přiměje Rusy k přesunu části sil z frontové linie do Kurské oblasti.

Akce „pravděpodobně posílí argument Kyjeva, že američtí a evropští spojenci by se neměli bát kremelských hrozeb eskalace a že by Ukrajině mělo být dovoleno vést boj proti Putinovi jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný, aby urychlil konec války“, píše Bloomberg.

Proč Ukrajina útočí na Rusko?

Nad důvody, proč Ukrajina podnikla výpad přes hranice do Ruska, se zamýšlí i komentátor britské stanice BBC, který odpověď na otázku „proč?“ také hledá v snaze eliminovat dopady ruské převahy v živé síle na bojišti, jak se dosud projevoval i pozvolným postupem ruských sil k východoukrajinskému městu Pokrovsk. Podle stanice je velmi nepravděpodobné, že by Ukrajina usilovala o okupaci ruského území, ale rychle se plní dohady, že cílem bylo zřejmě stáhnout ruské síly z ukrajinského bojiště.

Vojenský analytik Mychajlo Žyrochov BBC řekl, že Rusko bylo nuceno do Kurské oblasti přesunout některé síly z fronty na východě Ukrajiny. „Když se podíváte na oficiální zprávy, bylo v Doněcké oblasti svrženo podstatně méně ruských klouzavých bomb. Znamená to, že letadla, která bomby svrhávají, jsou nyní nasazena jinde v Rusku,“ řekl.

BBC připomněla i rostoucí obavy Ukrajinců z poslední doby, že by Rusko mohlo zahájit v Sumské oblasti podobnou přeshraniční ofenzivu, jakou dříve podniklo do Charkovské oblasti, kde se však postup ruských sil zpomalil, když Spojené státy daly Ukrajině svolení použit americké rakety proti cílům v Rusku. Ale vzhledem k ustavičným obavám Západu z eskalace, je nepravděpodobné, že by Ukrajina dostala nějaké svolení k tak rozsáhlé operaci na ruském území, domnívá se BBC.

Rusko už se nemůže soustředit pouze na dobývání Ukrajiny

Až dosud Rusko využívalo početní převahy svých jednotek nad ukrajinskými silami k soustavnému zabírání ukrajinského území. Od nynějška musí ale myslet i na něco jiného, podotkla stanice. Upozornila, že Kreml už útok na Kurskou oblast vykládá jak důkaz, proč by měl pokračovat ve své válce, kterou stále označuje za obrannou, přestože to byla ruská vojska, která vpadla do sousední země.

„Ohledně událostí v Kurské oblasti existuje více otázek než odpovědí,“ říká analytik Žyrochov. Ale Ukrajině je jasné, že pokud zastaví či dokonce zabrání Rusku zahájit velkou ofenzivu na severovýchodě země, bude moci soudit, že tato operace stála za to, píše BBC a cituje výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského: „Čím větší bude tlak na Rusko, na agresora, který přinesl válku na Ukrajinu, tím blíže bude mír - spravedlivý mír dosažený spravedlivou silou.“

Agentura AFP označila rozsáhlý vpád ukrajinských sil do ruské pohraniční oblasti za „nečekanou prohru Ruska, jehož armáda až dosud měla na frontě převahu“. Zatímco ruské ministerstvo obrany tvrdí, že „pokračuje ničení ukrajinských sil“, kterým ruské jednotky „zabránily proniknout hlouběji“ do Ruska, popřípadě regionální úřady ujišťují, že „situace je stabilní a pod kontrolou“, obrázek črtaný vojenskými experty budí daleko poplašnější dojem. Zpravodajský kanál Rybar, blízký ukrajinské armádě, hlásí, že město Sudža „prakticky ovládly“ ukrajinské síly. A ukrajinští komentátoři zveřejňují záběry vzdávajících se ruských vojáků. A v Kyjevě se dotázaní Ukrajinci dělí o své nadšení: „Dáme Moskvanům poznat, co to je válka,“ řekl AFP jeden z oslovených obyvatel ukrajinské metropole.

VIDEO: Rusko přitlačí, bude na nás útočit mnohem více, říká Foltýn v pořadu FLOW

FLOW: Rusko přitlačí, bude na nás útočit mnohem více, musíme být připraveni, říká Otakar Foltýn • e15

Cílem Kyjeva by mohlo být přimět Moskvu, aby své zálohy stáhla do Kurské oblasti, což by mohlo oslabit ruské útočné operace na několika místech ukrajinské Doněcké oblasti, kde ruské síly pomalu postupují k operačně významným ziskům, odhaduje agentura AP. Současně upozornila, že i kdyby Rusko vyslalo rezervy ke stabilizaci nové fronty, mělo by to z dlouhodobějšího hlediska nejspíše jen malý dopad vzhledem k obrovským lidským zdrojům Ruska a relativně malému počtu nasazených ukrajinských sil. „Operace by však mohla posílit ukrajinskou morálku v době, kdy kyjevské síly čelí neúprosným ruským útokům a další se očekávají v nadcházejících týdnech,“ napsala AP.