Ukrajina už nemá žádnou plně funkční elektrárnu. V Kyjevě zavřou školy a omezí osvětlení
- Ukrajina kvůli ruským útokům nemá ani jednu plně funkční elektrárnu a pokryje jen zhruba třetinu své spotřeby.
- Kyjev chce zvýšit dovoz elektřiny a svolává jednání ramsteinské skupiny se spojenci.
- V Kyjevě se kvůli krizi zavírají školy a město výrazně omezuje veřejné osvětlení.
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to oznámil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny, kvůli napjaté situaci připravuje on-line jednání se spojenci z takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu, známé též jako ramsteinská skupina.
„Státní podniky, obzvláště železnice a Naftogaz, musí nezbytně zajistit, aby během topné sezony 2025 až 2026 bylo obstaráno dostatečné množství elektřiny, která je potřeba k pokrytí nejméně 50 procent celkové spotřeby,“ řekl Šmyhal.
Šmyhal nesdělil žádné informace o tom, kolik elektřiny v současné době Ukrajina vyrábí a dováží. Stanice ntv poznamenala, že tyto údaje Kyjev kvůli válce tají.
Ukrajinska pravda napsala, že premiérka Julija Svyrydenková pověřila ministra zahraničí Andrije Sybihu, aby ve spolupráci s ministerstvem energetiky připravili schůzku kontaktní skupiny, která by se složité energetické situaci země věnovala. Termín jednání zatím Kyjev neoznámil.
Úspory v Kyjevě
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že kvůli ruským úderům na energetický sektor je v metropoli mimořádně složitá situace, takže je nezbytné uzavřít školy. „Počínaje 19. lednem zůstanou školy v hlavním městě uzavřené do 1. února,“ napsal Kličko na Telegramu. Správa metropole rovněž uvedla, že v zájmu energetických úspor sníží intenzitu městského osvětlení na zhruba jednu pětinu.
Rusko během své téměř čtyři roky trvající invaze na Ukrajinu opakovaně ničí energetické objekty v sousední zemi, což leckdy vede k tomu, že miliony Ukrajinců musejí v zimě přežívat bez dodávek elektrického proudu, vody i tepla.