Boris Johnson promluvil k ukrajinskému parlamentu | E15.cz

„Takzvaně neporazitelná Putinova válečná mašinérie se rozbila o ukrajinské vlastenectví a lásku k zemi,“ řekl Johnson. Díky Ukrajině podle něj vybuchl mýtus Putinovy neporazitelnosti.

Britský premiér také oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině, aby se ta mohla bránit ruské invazi, která začala 24. února. Podle Downing Street půjde o radarové systémy, rušičky GPS nebo přístroje pro noční vidění za celkem 300 milionů liber (8,8 miliard korun).

Členové pluku Azov pomáhají evakuovat civilisty z ocelárny Azovstal v Mariupolu

Johnson, který se stal prvním západním lídrem, jenž promluvil k ukrajinskému parlamentu od zahájení ruské invaze, vyzdvihl statečnost Ukrajiny „navzdory barbarskému útoku na vaše svobody“. Naopak kritizoval ruské vojáky, kteří se už „nemohou vymlouvat na to, že by nevěděli, co dělají“. Podle Johnsona se Rusové dopouštějí válečných zločinů a důkazy o tom se objevily po odchodu ruských jednotek z obcí Buča, Irpiň nebo Hostomel.

Britský premiér vzpomínal na své předchozí návštěvy Kyjeva, kdy se podle svých slov přesvědčil o lásce Ukrajinců k vlasti a na základě toho prý věděl, že budou bojovat. „Naučil jsem se toho dost o ukrajinské svobodě, abych věděl, že Kreml udělal zásadní chybu, strašlivou chybu,“ řekl Johnson.

„Je to nejlepší hodina Ukrajiny, na kterou budou vzpomínat a připomínat si ji další generace,“ řekl Johnson a zopakoval tak slova, která pronesl bývalý premiér Winston Churchill v roce 1940, kdy Británii hrozilo napadení a porážka nacistickým Německem. „Vaše děti a vnuci budou říkat, že Ukrajinci naučili svět, že hrubá síla agresora se nepočítá proti morální síle lidí odhodlaných být svobodní,“ řekl Johnson, který je autorem knihy o Churchillovi.

Načasování projevu kritizovali někteří britští opoziční politici, podle nichž šlo o způsob, jak se zviditelnit před čtvrtečními komunálními volbami. Johnsonův mluvčí to odmítl.