Ukrajinci bleskově postupují, čeká se osvobození Izjumu | E15.cz

Ukrajinské armádě se v posledních dnech daří svižně osvobozovat území dosud okupovaná ruskou armádou. Nečekaně rychle postupuje v Charkovské oblasti. Americký Institut pro studium války (ISW) uvádí, že Kyjevu se od 6. září podařilo získat pod kontrolu 3000 kilometrů čtverečních, tedy více, než ruské síly na Ukrajině obsadily od dubna. Na některých místech ukrajinské síly prorazily ruské pozice až do hloubky sedmdesáti kilometrů. Nyní se čeká na to, že v dohledné době obsadí důležité město Izjum.

„Úspěšné obklíčení ruských jednotek prchajících z Izjumu by mělo za následek zničení nebo zajetí významných ruských sil a prohloubilo by jejich problémy s personálem a morálkou,“ uvádí ISW, který čeká osvobození Izjumu do 48 hodin.

„Rusům trvalo šest týdnů bojů, než se tohoto města zmocnili, a nyní se zdá, že je Ukrajinci dobudou zpět ve dvanácti až 24 hodinách,“ byl ještě optimističtější zpravodaj al-Džazíry v Kyjevě Gabriel Elizondo. Pokračující ostré boje o Izjum v neděli potvrdil podle agentury Unian šéf Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

Novináři ovšem upozorňují, že nemají přístup přímo na frontu a Kyjev tak z velké míry kontroluje zprávy, které se dostanou na veřejnost. Už v sobotu informoval mimo jiné o vstupu svých vojáků do města Kupjansk, který je důležitým zásobovacím uzlem pro agresory. Potíže na frontě v Charkovské oblasti ovšem potvrdila i Moskva, která hovoří o přeskupování sil.

Vůdce proruských rebelů v Donbasu Denis Pušilin sdělil, že situace ve městě Lyman je „velmi obtížná“ a že se bojuje i v řadě dalších lokalit, zejména v severní části regionu.

„Ruské síly byly pravděpodobně zaskočeny,“ uvedlo britské ministerstvo obrany k postupu Ukrajinců v Charkovské oblasti. „Sektor byl držen jen lehce a ukrajinské jednotky dobyly nebo obklíčily několik měst,“ dodal rezort. Odborníci vesměs míní, že Ukrajinci by měli současný průlom co nejvíce využít a dále pokračovat co nejrychleji.

Generální štáb ukrajinských sil tvrdí, že Moskva na okupovaných územích plánuje provést mobilizaci, aby doplnila ztráty. Muži podle něj mají zakázáno opouštět obce, ve kterých žijí. Podle nepotvrzených informací z ukrajinských zdrojů je panika tak velká, že i z Luhanské oblasti prchají lidé, kteří spolupracovaly s Rusy od roku 2014 a podíleli se na okupační správě. U hranic se tvoří kilometrové fronty aut.

Vojenští experti skutečně čekají, že osvobozovací akce by mohly brzy směřovat do Luhanské oblasti. „„Když se podíváte na mapu, je logické předpokládat, že ofenziva se bude vyvíjet ve směru Svatove – Starobilsk a Sjevjerodoneck – Lysyčansk. To jsou dva slibné směry,“ řekl zmíněné katarské televizi ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že letošní zima by mohla být zlomová. K tomu je ale podle něj zapotřebí systematický přísun potřebných zbraní. „Je před námi devadesát dní, které rozhodnou o více než třiceti letech nezávislosti Ukrajiny. Devadesát dní, které rozhodnou více než všechny roky existence Evropské unie. Zima určí naši budoucnost,“ prohlásil.

Také odborníci varují před euforií a zdůrazňují, že boje budou ještě velmi složité. Především o protiofenzivě na jihu země je zpráv málo a podle všeho se tam Ukrajincům zdaleka nedaří prolamovat ruské pozice tak dobře jako na severovýchodě. „Rusové stále drží zhruba pětinu země a jen málokdo si dokáže představit rychlý konec války,“ konstatovala korespondentka BBC Orla Guerinová.