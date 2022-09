Útok 9/11 zformoval podobu moderního mrakodrapu. Je nyní nejen vyšší, ale i bezpečnější | E15.cz

Teroristický útok z 11. září 2001 kromě výrazné změny v bezpečnosti letecké dopravy ovlivnil i bezpečnostní řešení výškových budov po celém světě. Odborníci očekávali, že už se supervysoké budovy stavět nebudou, ale vývoj se nakonec ubíral zcela opačným směrem. Podle studie Council on Tall Buildings and Urban Habitat se za posledních dvacet let postavilo pětkrát více budov s výškou přes 200 metrů než do roku 2001.