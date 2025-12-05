USA pozastavily část sankcí proti Lukoilu, nechtějí trestat zákazníky
- USA povolily transakce za předpokladu, že výdělek nepoputuje do Ruska
- Výjimka platí do konce dubna příštího roku
- Oznámení přišlo po setkání Putina s Witkoffem v Moskvě
Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O oznámení Washingtonu informuje agentura AFP.
Transakce na čerpacích stanicích se povolují, „aby se zabránilo penalizaci“ zákazníků a jejich dodavatelů. A to za předpokladu, že výtěžek nepoputuje do Ruska, uvádí se v prohlášení amerického ministerstva financí. Výjimka podle něj platí do 29. dubna 2026.
Spojené státy na konci října přidaly na svůj sankční seznam dva největší ruské producenty ropy, Lukoil a Rosněfť. Chtěly tak zvýšit tlak na Moskvu, aby byla ochotnější uzavřít mírovou smlouvu s Ukrajinou.
Obchodní svět se amerického sankčního seznamu obává, podotýká AFP. Společnosti, které spolupracují s ruskými subjekty, riskují sekundární sankce, které by jim znemožnily přístup k americkým bankám, obchodníkům, dopravcům a pojišťovnám, což je páteř komoditního trhu.
Oznámení amerického ministerstva financí přichází dva dny po setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem v Moskvě. Americká vláda se snaží vyjednat ukončení války na Ukrajině. Její evropští spojenci ji ale obviňují z upřednostňování ruských požadavků.
Zastavený prodej Lukoilu způsobil paniku kolem rafinerií a čerpacích stanic
V listopadu se objevily obavy, jak dopadne situace kolem zahraničních aktiv Lukoil poté, co Gunvor — který měl odkoupit rafinerie, čerpací stanice a další majetek — odstoupil od plánovaného převzetí. Americké ministerstvo financí a britské úřady obchod zamítly a Gunvor se stáhl, protože by nedostal povolení provozovat a profitovat z aktiv Lukoilu.
V důsledku selhání prodeje vzrostla nejistota ohledně budoucnosti provozu rafinerií a sítě čerpacích stanic. Zvlášť citelně je to v případě rafinerie v Burgasu v Bulharsku, která zajišťuje až 80 procent palivových potřeb země — podle dostupných informací měla Bulharsko zásoby benzínu jen na přibližně měsíc a nafty na zhruba 50 dní.
V reakci na to bulharská vláda začala právními změnami připravovat převzetí kontroly nad rafinerií — aby se zabránilo úplnému kolapsu dodávek paliv. Stát má podle návrhu zákona možnost jmenovat zvláštního správce, který by v nejisté době převzal řízení rafinerie.