V srpnu zdražila mouka, brambory naopak zlevnily skoro o třicet procent
Ve srovnání s červencem tento měsíc téměř o devět procent zdražila pšeničná hladká mouka, naopak konzumní brambory zlevnily o 29,6 procenta a bílý jogurt o 15,7 procenta. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). U dalších sledovaných položek byl rozdíl v ceně podle statistiků mírnější.
Ceny ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu a nezahrnuje je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Kilogram pšeničné hladké mouky tento měsíc vyjde na průměrně 18,73 koruny, což je i o 1,57 procenta více než lednu. Proti srpnu minulého roku naopak mouka o 2,85 procenta zlevnila. Z dalších položek podle statistiků meziměsíčně zdražily také máslo a vejce, přičemž cena 250gramové kostky másla se zvýšila o dvě procenta na 67,48 koruny a cena balení deseti vajec o 1,25 procenta na 60,98 koruny.
Kilogram konzumních brambor teď obchody prodávají za v průměru 15,54 koruny. Ve srovnání s lednem cena brambor klesla o 32,49 procenta a proti srpnu minulého roku o 43,82 procenta. Také jogurt je levnější než v lednu a ve stejném období loni, a to o 10,15 procenta a 5,26 procenta. Kromě brambor a jogurtu lidé podle ČSÚ meziměsíční ušetří i na vepřové pečeni, cukru, pivu nebo jablkách.
Ceny v zemědělství v červenci meziročně stouply o 11,2 procenta, informoval v pondělí ČSÚ. V rostlinné výrobě byly ceny vyšší o 5,6 procenta a v živočišné o 17,8 procenta. Ceny potravinářských výrobků proti loňskému červenci zaznamenaly růst o čtyři procenta.
|Položka
|Srpen 2024 (v Kč)
|Leden 2025 (v Kč)
|Červenec 2025 (v Kč)
|Srpen 2025 (v Kč)
|Srpen 2025/Srpen 2024
|Srpen 2025/Leden 2025
|Srpen 2025/Červenec 2025
|Vepřová pečeně (1 kg)
|178,93
|181,72
|179,07
|174,44
|-2,51 %
|-4,01 %
|-2,59 %
|Mléko polotučné pasterované (1 l)
|24,95
|26,13
|27,36
|26,84
|7,58 %
|2,72 %
|-1,9 %
|Eidamská cihla (1 kg)
|191,06
|200,31
|202,93
|201,89
|5,67 %
|0,79 %
|-0,51 %
|Jogurt bílý netučný (150 g)
|11,21
|11,82
|12,59
|10,62
|-5,26 %
|-10,15 %
|-15,65 %
|Vejce slepičí čerstvá (10 ks)
|42,51
|63,99
|60,23
|60,98
|43,45 %
|-4,7 %
|1,25 %
|Máslo (1 kg)
|228,21
|286,68
|264,62
|269,90
|18,27 %
|-5,85 %
|2 %
|Pšeničná mouka hladká (1 kg)
|19,28
|18,44
|17,25
|18,73
|-2,85 %
|1,57 %
|8,58 %
|Chléb konzumní kmínový (1 kg)
|38,14
|38,39
|39,88
|40,06
|5,03 %
|4,35 %
|0,45 %
|Pečivo pšeničné bílé (1 kg)
|67,36
|67,94
|70,23
|70,23
|4,26 %
|3,37 %
|0 %
|Cukr krystalový (1 kg)
|25,33
|20,77
|19,62
|19,27
|-23,92 %
|-7,22 %
|-1,78 %
|Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l)
|15,33
|14,73
|15,23
|15,01
|-2,09 %
|1,9 %
|-1,44 %
|Konzumní brambory (1 kg)
|27,66
|23,02
|22,07
|15,54
|-43,82 %
|-32,49 %
|-29,59 %
|Jablka konzumní (1 kg)
|42,66
|40,26
|49,65
|49,22
|15,38 %
|22,26 %
|-0,87 %