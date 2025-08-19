Předplatné

V srpnu zdražila mouka, brambory naopak zlevnily skoro o třicet procent

Brambory dovezené do Česka

ČTK
Ve srovnání s červencem tento měsíc téměř o devět procent zdražila pšeničná hladká mouka, naopak konzumní brambory zlevnily o 29,6 procenta a bílý jogurt o 15,7 procenta. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). U dalších sledovaných položek byl rozdíl v ceně podle statistiků mírnější.

Ceny ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu a nezahrnuje je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.

Kilogram pšeničné hladké mouky tento měsíc vyjde na průměrně 18,73 koruny, což je i o 1,57 procenta více než lednu. Proti srpnu minulého roku naopak mouka o 2,85 procenta zlevnila. Z dalších položek podle statistiků meziměsíčně zdražily také máslo a vejce, přičemž cena 250gramové kostky másla se zvýšila o dvě procenta na 67,48 koruny a cena balení deseti vajec o 1,25 procenta na 60,98 koruny.

Kilogram konzumních brambor teď obchody prodávají za v průměru 15,54 koruny. Ve srovnání s lednem cena brambor klesla o 32,49 procenta a proti srpnu minulého roku o 43,82 procenta. Také jogurt je levnější než v lednu a ve stejném období loni, a to o 10,15 procenta a 5,26 procenta. Kromě brambor a jogurtu lidé podle ČSÚ meziměsíční ušetří i na vepřové pečeni, cukru, pivu nebo jablkách.

Ceny v zemědělství v červenci meziročně stouply o 11,2 procenta, informoval v pondělí ČSÚ. V rostlinné výrobě byly ceny vyšší o 5,6 procenta a v živočišné o 17,8 procenta. Ceny potravinářských výrobků proti loňskému červenci zaznamenaly růst o čtyři procenta.

PoložkaSrpen 2024 (v Kč)Leden 2025 (v Kč)Červenec 2025 (v Kč)Srpen 2025 (v Kč)Srpen 2025/Srpen 2024Srpen 2025/Leden 2025Srpen 2025/Červenec 2025
Vepřová pečeně (1 kg)178,93181,72179,07174,44-2,51 %-4,01 %-2,59 %
Mléko polotučné pasterované (1 l)24,9526,1327,3626,847,58 %2,72 %-1,9 %
Eidamská cihla (1 kg)191,06200,31202,93201,895,67 %0,79 %-0,51 %
Jogurt bílý netučný (150 g)11,2111,8212,5910,62-5,26 %-10,15 %-15,65 %
Vejce slepičí čerstvá (10 ks)42,5163,9960,2360,9843,45 %-4,7 %1,25 %
Máslo (1 kg)228,21286,68264,62269,9018,27 %-5,85 %2 %
Pšeničná mouka hladká (1 kg)19,2818,4417,2518,73-2,85 %1,57 %8,58 %
Chléb konzumní kmínový (1 kg)38,1438,3939,8840,065,03 %4,35 %0,45 %
Pečivo pšeničné bílé (1 kg)67,3667,9470,2370,234,26 %3,37 %0 %
Cukr krystalový (1 kg)25,3320,7719,6219,27-23,92 %-7,22 %-1,78 %
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l)15,3314,7315,2315,01-2,09 %1,9 %-1,44 %
Konzumní brambory (1 kg)27,6623,0222,0715,54-43,82 %-32,49 %-29,59 %
Jablka konzumní (1 kg)42,6640,2649,6549,2215,38 %22,26 %-0,87 %
