Ruská delegace nečeká v paláci, ale v hotelu, píše Interfax

Ruská delegace, vyslaná do Istanbulu kvůli přímým jednáním s ukrajinskými představiteli, už nečeká v paláci Dolmabahçe, kde se jednání mají konat, ale přesunula se do hotelu. Napsala to dnes večer ruská agentura Interfax s odvoláním na nejmenovaný zdroj, obeznámený s věcí.

„Delegace je v hotelu, kde čeká, jak se situace vyvine,“ řekl zdroj.

Ruská státní agentura TASS dříve napsala, že po krátkém prohlášení vedoucího ruské delegace Vladimira Medinského před novináři na ruském generálním konzulátu se delegace odebrala právě do zmíněného paláce.