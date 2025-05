Rusko musí podle evropských lídrů před mírovými rozhovory přistoupit na příměří

Než se v Turecku uskuteční jakékoliv přímé mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou, musí Rusko přistoupit na příměří. Podle agentury Reuters to dnes v Londýně prohlásil německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Podobně se vyjádřili francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot či šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která obvinila Moskvu z hraní her, píše deník The Guardian. Tito lídři dnes v britském hlavním městě jednají o další podpoře Ukrajiny a posílení obranné spolupráce se svými protějšky z Británie, Polska, Itálie a Španělska.

„Bylo jasně stanoveno, že zpočátku bude platit příměří. Ukrajina je na to připravena. Německo nyní očekává, že Rusko na příměří přistoupí a poté bude ochotné vyjednávat,“ prohlásil Wadephul.

Wadephul upozornil, že Rusko musí jednat, jinak bude čelit následkům včetně dalších sankcí. V tomto směru je podle něj připraven přitvrdit také americký Senát. Německo nabídne Ukrajině další zbraně, pokud jednání mezi Kyjevem a Moskvou selžou, řekl šéf německé diplomacie. Wadephul podle Reuters dodal, že válka na Ukrajině ukazuje, že Evropa je sjednocená.