Válka na Ukrajině ONLINE: Ukrajina i Rusko chtějí příměří, tvrdí turecký ministr zahraničí

Dodání střel Taurus Ukrajině je podle německého kancléře dál možností

Německý kancléř Friedrich Merz dál nevylučuje, že by Německo mohlo Ukrajině dodat střely s plochou dráhou letu Taurus. Je to nadále v oblasti možného, řekl stanici ZDF. Merz ve středu po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámil, že Německo bude financovat ukrajinskou výrobu zbraní dlouhého doletu. Zelenskyj naznačil, že o taurusy i nadále stojí.

„Samozřejmě, že je to v oblasti možného,“ odpověděl Merz na dotaz, zda je dodání taurusů stále možností. Zdůraznil ale, že by dodávka střel s dosahem přes 500 kilometrů vyžadovala několikaměsíční výcvik pro obsluhující vojáky. Německo se podle něj rozhodlo pomoci okamžitě a investovat do výroby ukrajinských zbraní, na které jsou vojáci zvyklí.