Mosty v Kurské a Brjanské oblasti spadly po explozi, uvedli ruští vyšetřovatelé

Příčinou zřícení mostů v Brjanské a Kurské oblasti na západě Ruska byly výbuchy, uvedl dnes ruský vyšetřovací výbor.

V Brjanské oblasti spadl silniční most na trať pod ním v okamžiku, kdy tam projížděl rychlík do Moskvy. Zemřelo sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění. V Kurské oblasti se po výbuchu zřítil železniční most, ze kterého se na silnici pod ním zřítila lokomotiva nákladního vlaku. Zranění utrpěl strojvedoucí.