Rusko a Ukrajina si vyměnily další zajatce, domů se vrací po 307 vojácích

Rusko a Ukrajina si dnes podle dohody vzájemně vyměnily 307 zajatých vojáků. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to napsaly tiskové agentury. Na výměně celkem 1000 zajatců se minulý pátek v Turecku dohodla ukrajinská a ruská delegace. První zajatci zamíříli domů v pátek, zbývajíc by se do vlasti mohli vrátit v neděli.

"Dalších 307 ukrajinských obránců včetně vojáků a pohraničníků je doma. Jen za poslední dva dny se domů vrátilo 697 lidí. Naším cílem je přivést všechny osoby z ruského zajetí zpět. Očekáváme, že zítra (v neděli) bude výměna pokračovat," napsal Zelenskyj na síti X.