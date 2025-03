Snaha Kyjeva o integraci do euroatlantických struktur

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. | Profimedia.cz

Počátkem listopadu 2023 Evropská komise doporučila zahájit přístupová jednání s Ukrajinou. Ta se podařilo oficiálně zahájit v červnu následujícího roku. Aby se Ukrajina mohla stát jedním z členských států, bude muset po konci války splnit řadu podmínek, například reformovat soudnictví či omezit korupci.

Složitější je to se snahou Ukrajiny o vstup do NATO. Harmonogram ukrajinského vstupu do aliance zůstává nejasný. Lídři aliance se sice shodli, že Ukrajině zkrátí cestu ke vstupu odstraněním takzvaného Akčního plánu členství, formálně ji však pozvou ke členství až ve chvíli, kdy nebude ve válce a kdy s tím všichni členové budou souhlasit a Kyjev splní všechny podmínky. Ruský prezident Vladimir Putin nicméně opakovaně odmítl vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance; tato možnost podle něj byla „jedním z důvodů“ ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 a zůstává pro něj překážkou k potenciálnímu uzavření příměří.