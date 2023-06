Wagnerovci mohli dojít až do Moskvy. Putin tu nebude navěky, říká analytik | e15.cz

Rusko se vzpamatovává z hlubokého otřesu, který mu způsobila nečekaná vzpoura vlastních žoldáků pod vedením Jevgenije Prigožina . Ačkoli se povstání wagnerovců podařilo poměrně rychle smírem zastavit, podle analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka to ukazuje, že režim prezidenta Vladimira Putina ztrácí nad zemí kontrolu. „Mocenský převrat může přijít daleko dříve, než si mnozí mysleli,“ říká Havlíček v rozhovoru pro E15. „Pro Ukrajinu to však nemusí být pozitivní,“ dodává.

Co znamená sobotní povstání wagnerovců pro režim Vladimira Putina?

Ty bouřlivé události z posledních 48 hodin ukázaly, že situace v Rusku je krajně nepředvídatelná a tamní režim je slabý. Putin už není člověk, který by dokázal potlačovat konflikty a krize mezi ruskými mocenskými skupinami. Zároveň nám to připomnělo, že současný ruský prezident nebude u moci navěky a ten převrat může přijít daleko dříve, než si mnozí mysleli. Je potřeba se na to připravit.

Očekáváte, že bude k podobným vzpourám docházet v Rusku častěji?

Rozhodně to není vyloučené. Stačí se podívat, jak na ty události reagovaly ruské elity. Část z nich sice Putina podpořila, jiní se k tomu ale vůbec nevyjadřují a řada z nich včetně oligarchů dokonce utekla do zahraničí. Na tom vidíme, že ruský režim není interně koherentní. Ještě včera Putin prohlašoval, že vzbouřence tvrdě potrestá, a dneska byl donucen říct, že se jim nic nestane. To jsou opravdu situace, kdy se ruský prezident stává směšným.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v neděli řekl v České televizi, že to celé mohlo být i předem domluvené divadlo, aby se wagnerovci mohli přesunout do Běloruska a napadnout Kyjev ze severu. Vy se k této teorii nepřikláníte?

Když jsem viděl ty záběry, jak se to celé semlelo, nedokážu si představit, že by to mohlo být zinscenované. Ničily se dálnice, obyvatelé byli vyděšení, Putin narychlo odletěl z Moskvy do Petrohradu… Pokud to byl předem připravený scénář, tak o něm jednoznačně drtivá většina představitelů ruského státu nevěděla. Wagnerovci se navíc mohli do Běloruska přesunout kdykoli, stačilo se domluvit s Lukašenkem. Myslím, že Rusko si právě prošlo podobně traumatizující zkušeností, jako byl srpnový puč na konci existence Sovětského svazu.

Kdo jsou Putinovi „zlí muži“?

Mohli wagnerovci ve své vzpouře uspět?

Když se v sobotu večer vytvářel ten kompromis, tak byly Prigožinovy oddíly asi 200 kilometrů od Moskvy a podle mých informací je na zbývající cestě nečekal téměř žádný odpor. Určitě byly schopny se do hlavního města dostat. Otázka je, co by je čekalo tam. Zda by měly s kým vyjednávat, jestli by někoho z ruských elit přetáhly na svou stranu. Riskovaly by, že to přeroste v širší konflikt. To byl nejspíš ten hlavní důvod, proč bylo pro wagnerovce nakonec výhodnější zastavit se před Moskvou a vyjednat si nějaké podmínky, které pro ně byly přijatelné. Každopádně mě jejich rychlý postup ruskými regiony velmi překvapil.

Co teď s Prigožinem a jeho žoldáky bude?

To je velmi složitá otázka. Prigožin má odejít do Běloruska, ale jeho budoucnost je značně nejistá. Wagnerovcům sice byla slíbena beztrestnost, nicméně v posledních hodinách zabili asi třináct lidí a sestřelili několik letadel. Když se zamyslím nad tím, jak na mě zapůsobil Putinův sobotní projev, řekl bych, že nějaká pomsta ze strany ruského vedení v určitou chvíli nepochybně přijde.

Jaký bude mít tato událost dopad na další vývoj války na Ukrajině? Je to pro Ukrajince výhoda, že je Rusko vnitřně nestabilní?

Na jednu stranu ano, protože to muselo výrazně znejistit ruskou armádu a nahlodat morálku vojáků na frontové linii. Na druhou stranu zatím nevíme, co z toho ještě vzejde. Možná když budou lidé, jako je ruský ministr obrany Sergej Šojgu nebo náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, skutečně „odstaveni od vesla“, mohou na jejich pozice přijít lidé, kteří budou jako velitelé schopnější. O to koneckonců wagnerovci usilovali.

Prigožin není žádný demokrat, on chce porazit Ukrajinu a vést válku efektivnějším způsobem. Dá se říct, že je autentickým představitelem ruského proválečného křídla. Takže jestli se tyhle dva tábory dají zase dohromady, nemusí to být pro Ukrajinu až taková výhra, jak to možná na začátku vypadalo.

Co říkáte na spekulace, že americké tajné služby věděly o Prigožinově povstání předem?

To je hodně zajímavá informace, zatím ovšem nepotvrzená. Spíš by mě zajímalo, zda o tom třeba nevěděla i ruská FSB, a pokud ano, proč ty informace nepředala Kremlu.