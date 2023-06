Wagnerovci se zastavili před Moskvou. Prigožin uzavřel dohodu | e15.cz

Rusové se podle televize Nexta snaží prchnout ve vlacích z Rostova na Donu

People are massively trying to leave #Rostov . In the video: "Rostov Main" station. pic.twitter.com/49AWHSWVdP

Start Prigožinova puče

Prigožin v pátek obvinil ruskou armádu z útoku na své muže a vyzval Rusy, aby se připojili k tisícům jeho bojovníků a zastavili „zlo, které páchá armádní velení“. V sobotu podle Prigožina jeho muži obsadili všechna armádní stanoviště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska, kde sídlí velitelství Jižního vojenského okruhu, které je z velké části zodpovědné za vedení války na Ukrajině.

Kdo je Jevgenij Prigožin? Za své miliardy vděčí Putinovi. Čtěte více!

Prigožin pohrozil pochodem na Moskvu, pokud za ním nepřijedou ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Ruské ministerstvo obrany označilo postup za ozbrojenou vzpouru. Účastníci sociální sítě Telegram z řad wagnerovů na oficiálním účtu skupiny zdůrazňují, že prezidtn Putin udělal chybu a zvěstují nástup nového prezidenta.

Kdo jsou wagnerovci?

Žoldnéři z ruské soukromé Wagnerovy skupiny rovněž podle agentury Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj z ruských bezpečnostních složek obsadili všechna vojenská stanoviště ve městě Voroněž 500 kilometrů jižně od Moskvy. Totéž tvrdí i sami wagnerovci, kteří o postupu ve Voroněži informovali na telegramu. Informaci zatím nelze nezávisle ověřit. Korespondent agentury TASS uvádí, že ve městě panuje klid a není v něm vidět žádné vojáky.

Výbuch palivového skladu pod údajnou kontrolou wagnerovců v ruské Voroněži, sklad měl odpálit ruský vrtulník.

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty