Witkoff u Putina. USA přivezly do Moskvy upravený návrh mírové dohody
- Trumpův zmocněnec Steve Witkoff dorazil do Kremlu, kde má s Vladimirem Putinem jednat o amerických návrzích na ukončení války na Ukrajině; účastní se i Jared Kushner.
- Ruská média zachytila Witkoffa, Kushnera a Kirilla Dmitrijeva při společné procházce centrem Moskvy i při vstupu do Kremlu.
- Witkoff se ještě před cestou do Moskvy setkal na Floridě s ukrajinskými vyjednávači, kteří podle Zelenského pomohli vylepšit návrh ženevské mírové dohody.
Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff v úterý dorazil do Kremlu, kde bude jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mimo jiné o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti Ukrajině, které zástupci USA projednali s ukrajinskými představiteli. Napsala to ruská tisková agentura RIA Novosti. Jednání se podle mluvčího Kremlu zúčastní také zeť šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, který je zároveň jeho poradcem, Jared Kushner.
Ruský deník Izvestija zveřejnil záběry, na kterých Witkoff vchází do areálu Kremlu v doprovodu výkonného ředitele Ruského fondu přímých investic (RFPI) a jednoho z ruských vyjednávačů Kirilla Dmitrijeva. Agentura Interfax v této souvislosti poznamenala, že Witkoff s Dmitrijevem nepřijeli do Kremlu autem, ale šli pěšky jako běžní návštěvníci.
Witkoff přiletěl podle médií do ruské metropole v úterý. Další ruská tisková agentura TASS později napsala, že americký zvláštní vyslanec poobědval v restauraci s ruským zmocněncem Dmitrijevem a poté se prošli centrem Moskvy.
Izvestija zveřejnila video, na kterém je vidět kromě Witkoffa a Dmitrijeva také Kushner. Soudě podle záběrů se procházeli centrem Moskvy poblíž hotelu Metropol, který je v docházkové vzdálenosti od Rudého náměstí a Kremlu, dodal deník. Na závěru videa je vidět, jak skupina nasedá do aut.
Witkoff se v neděli na Floridě zúčastnil schůzky s ukrajinskými vyjednávači. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na síti X napsal, že návrh listopadové mírové dohody o ukončení ruské války na Ukrajině z Ženevy byl po následných rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě vylepšen.