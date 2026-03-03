Blízký východ rozkolísal burzy. Korejská obrana září, Evropa se topí v červených číslech
- Evropské akcie prudce klesly, Stoxx 600 odepsal 1,8 procenta.
- Jihokorejské obranné firmy vyskočily až o 30 procent.
- Kospi spadl o 7,24 procenta, nejvíce za 19 měsíců.
Zatímco investoři v Evropě sledují propady a zhoršující se náladu kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, držitelé jihokorejských obranných akcií mají důvod k opačným emocím.
Evropské akcie v úterý prudce oslabily. Krátce po otevření trhů panevropský index Stoxx 600 klesal o 1,8 procenta a navazoval na pondělní ztrátu 1,6 procenta. Výprodeje zasáhly většinu sektorů: banky odepisovaly 2,7 procenta, pojišťovny 3,3 procenta a utility 2,4 procenta. O jedno procento oslabil i index Stoxx Aerospace and Defense, který ještě v pondělí uzavřel v plusu, všímá si server CNBC.
V ostrém kontrastu s tím zaznamenaly po návratu z veřejného svátku výrazné zisky jihokorejských zbrojařů. Zájem investorů o zbrojařské firmy posiluje válka s Íránem a globální růst napětí.
Pumpa ve vysokých procentech
Akcie největšího jihokorejského výrobce obranné techniky Hanwha Aerospace vyskočily až o téměř 25 procent, později zisky zmírnily zhruba na 20 procent. Korea Aerospace Industries si připisovala více než 12 procent, následně růst korigovala na 3,2 procenta.
Výrobce systémů protivzdušné obrany LIG Nex1 posílil o 30 procent. Stejně výrazný, třicetiprocentní růst zaznamenal producent systémů elektronického boje Victek, zatímco Firstec, který vyrábí komponenty pro protiletadlové střely, přidal 19 procent. Producent munice Poongsan vzrostl o 12,78 procenta a Hyundai Rotem, výrobce tanku K2, si polepšil o více než osm procent, vyjmenovává CNBC.
Růst obranného sektoru kontrastoval s širším trhem. Hlavní index Kospi klesl o 7,24 procenta, což znamenalo nejhorší den za posledních 19 měsíců a největší propad mezi asijskými trhy, poznamenává Bloomberg.
Významný dodavatel zbraní do celého světa
Postavení Jižní Koreje v globálním obranném průmyslu roste od začátku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Země si klade za cíl stát se do roku 2030 čtvrtým největším obranným průmyslem na světě. K růstu sektoru přispěly zejména zakázky z evropských zemí, jako jsou Polsko a Rumunsko, které zvyšují své výdaje na obranu.
Obranné akcie rostly i v dalších regionech. V Evropě patřily v pondělí k nejvýkonnějším titulům v indexu Stoxx 600 německý Hensoldt s růstem téměř o pět procent a britská BAE Systems s přibližně šestiprocentním ziskem. Ve Spojených státech posílily Lockheed Martin o více než tři procenta a Northrop Grumman zhruba o šest procent.