Zavládne na Ukrajině konečně mír? Zelenskyj oznámil jednání s Evropou a USA

Zelenskyj účast ukrajinských zástupců potvrdil po telefonátu s britským premiérem Keirem Starmerem, nicméně nezmínil, kdo bude součástí delegace. „Ukrajina, Británie, Francie a USA - jsme připraveni postupovat co nejkonstruktivněji, stejně jako jsme činili dříve, abychom dosáhli bezpodmínečného příměří, po němž bude následovat nastolení skutečného a trvalého míru,“ uvedl Zelenskyj.

Podle agentury Bloomberg má londýnská schůzka navazovat na čtvrteční jednání v Paříži, kde Spojené státy s Ukrajinou, Británií, Francií a Německem sdílely své návrhy týkající se ukončení války na Ukrajině. Spojené státy jsou podle Bloombergu v rámci budoucích dohod o příměří a míru připraveny zmírnit sankce uvalené na Rusko a uznat ruskou kontrolu nad Ruskem okupovaným poloostrovem Krym, který je dle mezinárodního práva součástí Ukrajiny.

Americký návrh by vedl k zmrazení frontové linie, přičemž by si Rusko ponechalo faktickou kontrolu nad většinou okupovaných území na východě a jihu Ukrajiny, píše Bloomberg. Ukrajina by se také měla vzdát nadějí na vstup do NATO, nicméně dohoda by měla zahrnovat bezpečnostní záruky pro Kyjev, dodává agentura.