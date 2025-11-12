Korupce na Ukrajině: Ministr spravedlnosti byl dočasně zbaven funkce, kauza může ovlivnit členství v EU
Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi. Národní protikorupční úřad (NABU) mezitím zveřejnil nahrávky, na nichž má být zachycen Haluščenkův hlas při rozhovoru s některými z podezřelých v souvilosti s novým korupčním případem v energetice.
NABU v úterý obvinil sedm lidí kvůli podezření na úplatkářské schéma v energetickém sektoru v hodnotě kolem 100 milionů dolarů, mimo jiné v souvislosti s nákupy státní jaderné společnosti Enerhoatom. Aféra vyvolala odpor veřejnosti – odehrává se totiž v době, kdy země kvůli ruským útokům čelí častým výpadkům elektřiny. Vyšetřovatelé už informovali o několika zadržených.
Haluščenko byl ministrem energetiky od dubna 2021 do letošního července. Svůj vliv na toto odvětví si údajně zachoval prostřednictvím své nástupkyně ve funkci Svitlany Hrynčukové, napsala Ukrajinska pravda.
Korupční kauza souvisí s ruskými údery
Podle NABU měla skupina usilovat o ovládnutí veřejných zakázek ve státních firmách, primárně v jaderném gigantu Enerhoatom. Podle agentury DPA se úplatky týkaly budování ochranné infrastruktury energetiky proti ruským náletům a následně byly „vyprány“ přes složitou síť transakcí. Vyšetřovatelé pracovali na kauze 15 měsíců a provedli více než 70 domovních prohlídek po celé zemi; operaci dali krycí jméno Midas.
Enerhoatom uvedl, že incident neohrožuje finanční stabilitu, výrobu ani bezpečnost jaderných elektráren. Kabinet zároveň odvolal dozorčí radu společnosti a státní auditorské službě nařídil urychlený audit, oznámila premiérka Julija Svyrydenková. Cílem je prověřit zadávání klíčových zakázek.
NABU oficiálně nezveřejnilo jména podezřelých, nicméně podle zdrojů Reuters má být hlavním organizátorem Tymur Mindič, podnikatel a spolumajitel produkční firmy Kvartal 95. Ten měl krátce před zveřejněním případu odjet do zahraničí. Mezi dalšími figuruje podle ukrajinských médií bývalý poradce ministra energetiky, manažer Enerhoatomu a také exvicepremiér Oleksij Černyšov, jenž čelí obviněním z nezákonného obohacení a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Brusel se obává zneužívání peněz na Ukrajině
Kauza obnovila debatu o míře korupce na Ukrajině, která usiluje o členství v Evropské unii a je ve válečných podmínkách existenčně závislá na západní pomoci. Právě proto je tlak na průhlednost veřejných zakázek a tvrdý postup vůči zneužívání státních peněz mimořádně silný. Podle DPA jde o největší odhalený korupční skandál od začátku ruské invaze.
Skandál zemi zasáhl rovněž v obzvláště obtížném období pro vládu, kdy Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a panují obavy o to, jak dobře je země připravena na nadcházející zimu. Brusel navíc nedávno zdůraznil, že boj proti korupci je oblastí, která vyžaduje zvláštní zlepšení, pokud se Ukrajina chce připojit k bloku.
Evropská komise již dříve kritizovala ukrajinskou vládu za oslabování nezávislosti protikorupčních agentur, kvůli čemuž se na Ukrajině konaly i četné protesty. Ukrajinský parlament pak některé změny vzal zpět.