Zelenskyj oznámil odchod šéfa kanceláře Jermaka
- Andrij Jermak požádal o odvolání z čela prezidentské kanceláře; Zelenskyj to oznámil po domovních prohlídkách ze strany NABU a SAP.
- Jermak patřil k nejvlivnějším lidem v zemi a vedl jednání s USA, zatímco politikou hýbe korupční aféra v energetice.
- Zelenskyj mluví o přebudování kanceláře kvůli jednotě a důvěryhodnosti navenek; o nástupci chce jednat v sobotu.
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak podal žádost o odvolání z funkce, oznámil v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jermakova demise přichází poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provedly u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.
Média Jermaka dlouhodobě označují za jednoho z nejvlivnějších lidí ukrajinské politiky. Tou nyní otřásá korupční aféra v energetice, kvůli níž už skončili dva ministři a opozice volá po demisi celé vlády. Jermak dosud vedl tým vyjednávající se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války.
Přebudování kanceláře
„Chci, aby nikdo neměl žádné pochyby o Ukrajině. Proto dnes přijímáme následující interní rozhodnutí. Za prvé, kancelář prezidenta Ukrajiny bude přebudována. Vedoucí kanceláře Andrij Jermak napsal žádost o odvolání,“ řekl Zelenskyj ve večerním projevu zveřejněném na sociálních sítích.
Prezident vysvětlil, že v době, kdy je veškerá pozornost soustředěna na diplomatické úsilí o dosažení míru a na válku, je nezbytná vnitřní síla a jednota Ukrajiny, a proto nesmí být důvod k odpoutávání pozornosti k něčemu jinému, než je obrana země, a ani partneři v cizině nesmějí mít pochyby o Ukrajině. Zelenskyj poděkoval Jermakovi a dodal, že si nepřeje žádné fámy a spekulace.
O novém vedoucím hodlá v sobotu jednat s potenciálními kandidáty na tuto funkci.