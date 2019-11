Ke statkářství mě vedl obdiv k tradicím, říká majitel Farmy Kozí Hrádek Stanislav Kollár | E15.cz

V dalším díle „15 otázek“ vás zavedeme do Moravskoslezského kraje na EKO-Farmu Kozí Hrádek. Tam vše začalo fungovat v roce 2012 jedním kozlíkem, který byl pořízen jako náhrada za sekačku. O sedm let později stojíme na místě, kde se pase 40 krav, 50 koz a dvacet ovcí. Samozřejmostí jsou také prasata, hejno hus, kačen a slepic... Tím vším nás provedl majitel Stanislav Kollár, který mimo jiné prozradil svou oblíbenou historku z farmy a také to, co ho vedlo k jejímu založení.