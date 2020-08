V krásném letním dni jsme navštívili Zoo Liberec, abychom našich 15 otázek položili řediteli zdejšího království zvířat, který před dvaceti lety začal v Zoo pracovat jako veterinář. Co by poradil svému mladšímu já, jaké je to na Klokaním ostrově a kde nejčastěji šéf liberecké zoo tráví svůj pracovní den? Podívejte se na video.