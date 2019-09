Zoo Praha: Nový pavilon goril postaví Strabag | E15.cz

Nový pavilon goril v pražské zoo vybuduje stavební firma Strabag a.s. Zvítězila ve výběrovém řízení, které odstartovalo koncem letošního června. Kritéria hodnocení byla dvě, cena zakázky a doba realizace. V souhrnném hodnocení obou parametrů předložil Strabag nejlepší nabídku, a proto v tendru zvítězil. Nový pavilon goril postaví za 210 milionů korun bez DPH, což je ještě o 15 milionů méně, než zadavatel Zoo Praha očekával.

Do soutěže zaslaly své nabídky čtyři firmy, z nichž dvě musely být vyloučeny, protože nesplnily zadávací podmínky – překročily maximální přípustnou cenu plnění.

„Ze dvou firem, které zůstaly v soutěži, byl úspěšnější Strabag, který nabídl nižší cenu a termín provedení díla shodný s druhým účastníkem v pořadí,“ uvedl Jaromír Kašpar, zástupce administrátora veřejné zakázky, firmy Area 2000, s tím, že se jednalo o nadlimitní zakázku, a proto byly veškeré informace k zadávacímu řízení veřejně dostupné nejen v Česku, ale i v rámci Evropské unie.

„Rádi bychom začali stavět v listopadu. Stávající pavilon sice splňuje všechny potřebné parametry, pokud by ale přišla další povodeň, nebezpečí pro zvířata by bylo obrovské,“ uvedla mluvčí ZOO Lenka Pastorčáková s tím, že hotovo má být koncem roku 2021. Projektovou dokumentaci připravila firma ABM Architekti. Praha na stavbu už dříve uvolnila 121 milionů korun, přes sedmnáct tisíc dobrovolných dárců navíc poslalo 31 milionů korun.

Kvůli povodním museli zaměstnanci zoo evakuovat gorily už dvakrát: v roce 2002, tehdy se utopil samec Pong, a v roce 2013, kdy byly gorily přesunuty do povodňové věže. Proto zoo postaví nový pavilon, vybrat jeho umístění přitom nebylo snadné.

Nový pavilon bude téměř třikrát větší než ten současný, expozice se bude rozkládat na 585 metrech čtverečních. Zvětší se i plocha určená návštěvníkům, a to ze stávajících 90 metrů čtverečních na 570 metrů čtverečních. Pavilon bude stát na západní hranici výběhu africké savany, který je určen žirafám.



Dodavatel stavby byl vybrán v opakovaném výběrovém řízení. To první Zoo Praha v květnu zrušila kvůli příliš vysoké nabízené ceně. Zúčastnilo se ho pět firem s nabídkami od 287 milionů do 294 milionů korun včetně DPH.

Další velkou stavbou po pavilonu pro gorily bude například stavba expozice Arktida pro lední medvědy. Největším lákadlem má být podvodní tunel, který návštěvníkům umožní pozorovat medvědy, jak plavou a potápějí se. Celkové náklady mají dosáhnout zhruba 150 milionů korun.

Umístění nového pavilonu goril: