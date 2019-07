Prostorné, moderní a s výhledem na celou Prahu. To jsou kanceláře jedné z největších českých technologických firem- producenta antivirových řešení Avastu, kde jsme položili našich 15 otázek jeho CEO Ondřeji Vlčkovi. Jaký obor mimo IT ho nejvíce fascinuje a co pro něj znamená Avast? Podívejte se na video.