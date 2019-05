První pracovní zkušenosti získal Adam Řehák ve firmě Bohemia Paper, když mu bylo pět let. "Dostal jsem pět korun za hodinu," vzpomíná s úsměvem. Další nabral o řadu let později v advokátní kanceláři. Nakonec se ale do papírenské manufaktury vrátil, nyní působí jako její jednatel. Za co utratil nejvíce peněz a chtěl by raději vlastnit teslu, nebo ferrari? Podívejte se na další video z cyklu 15 otázek pro.