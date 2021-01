92letý komunistický démon jde do vězení. Ptáme se: Co je tohle za trest?! | E15.cz

V dnešních Událostech vám Luděk Staněk na Mall.tv ale ukáže, že na boží mlýny je spoleh, jen melou proklatě pomalu.

Česká policie zahájila trestní stíhání muže, jež se měl podílet na násilí na hranicích před více než 30 lety. Ano, teprve v těchto dnech! Co na tom, že než se případ dostane k soudu, tak to může dopadnout jako s Jakešem a i kdyby ho zavřeli, tak se daňoví poplatníci nejspíš nedoplatí za pleny. Železné spravedlnosti tenhle dvaadevadesátiletý démon prostě neunikne! A my se ptáme, jaký to má vlastně smysl?