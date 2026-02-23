Od garsonky v Ústí až po větší byt v Praze. Desatero štědrých států odměňuje zisk zlatých medailí bohatstvím
- Zimní olympijské hry v Itálii skončily, národní šampioni obdrželi poslední medaile.
- Odměny za jejich vybojování se přitom výrazně liší.
- V žebříčku níže uvádíme deset států, které vyplácejí za zisk zlaté medaile vůbec nejvyšší částky v přepočtu na české koruny.
10. Estonsko: 2,4 milionu korun
Estonská freestyle lyžařka Kelly Sildaru bojuje o medaile i v Itálii, tento snímek pochází z lednových X Games v Aspenu. |
Pobaltská republika sice motivuje své reprezentanty jednou z nejvyšších odměn za zlato, žádnému z nich se ale na nejvyšší metu dosáhnout nepodařilo. Historicky tento stát vybojoval čtyři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, které většinou pocházely z běhu na lyžích.
9. Kosovo: 2,7 milionu korun
Kosovská lyžařka Kiana Kryeziu na ZOH v Itálii při soutěžení ve slalomu. |
Jakoukoliv medaili se zatím tomuto malému státu ze žádných zimních olympijských her získat nepodařilo a nic na tom nezměnila ani letošní Itálie. Na hrách je Kosovo vidět například při lyžování, Kiana Kryeziu a Drin Kokaj reprezentují v různých variantách slalomu.
Nejlepší dosavadní výsledek Kosova ze zimní olympiády bylo patnácté místo v alpské kombinaci v Pekingu 2022, kterého dosáhl Albin Tahiri. Naopak z letních her už Kosovo vybojovalo pět medailí, z toho tři zlaté – ve všech případech triumfovalo v judu.
8. Litva: 2,7 milionu korun
Litevští krasobruslaři Allison Reed a Saulius Ambrulevičius na ZOH v Itálii skončili šestí ve volném tanci. |
Šest gramů zlata, pět set gramů stříbra a hodnota srovnatelná s průměrnou českou měsíční mzdou. Samotná zlatá medaile má nezanedbatelnou finanční hodnotu, odměna vyplácená státem je však ještě lákavější. Leč ani Litevci na ni letos nedosáhli ani v jednom případě, ze zimních her zatím nikdy žádný cenný kov domů nepřivezli.
7. Bulharsko: 3,1 milionu korun
Bulharská biatlonistka Lora Hristova na ZOH v Itálii. |
Bulharsko je už úspěšnější. Tervel Zamfirov vybojoval bronz v paralelním obřím slalomu snowboardistů, nečekaného úspěchu dosáhla pak Lora Hristova, která překvapivě získala rovněž bronz v biatlonu. Mimochodem ze stejného sportu má Bulharsko historicky jediné zlato. Na zimní olympiádě v Naganu 1998 ho vybojovala Jekatěrina Dafovská. Letos to však na nejcennější medaili nevypadá.
6. Kypr: 3,6 milionu korun
V Itálii Kypr zastupovali jen dva alpští lyžaři. Yiannos Kouyoumdjian dojel v obřím slalomu na 64. místě, Andrea Loizidou (na snímku) nedokončila první kolo slalomu. |
Výše státy vyplácených odměn za „zlaté“ se pohybuje na pořádně rozmanité škále: od tří tisíc dolarů pro Novozélanďany po necelých osm set tisíc dolarů pro vítězné sportovce z jisté asijské země v čele tohoto žebříčku. Jakkoli Kypr patří k nejštědřejším, odměny jsou zatím spíše motivací než zátěží pro státní rozpočet.
Na zimních olympiádách zatím jeho sportovci nikdy žádnou medaili nezískali, „pouze“ dvě stříbrné z jachtingu na LOH v letech 2012 a 2024. V Itálii Kypr zastupovali jen dva alpští lyžaři. Yiannos Kouyoumdjian dojel v obřím slalomu na 64. místě, Andrea Loizidou nedokončila první kolo slalomu.
5. Itálie: 4,4 milionu korun
Italky Andrea Voetter a Marion Oberhofer vybojovaly zlaté medaile na saních. |
Pořadatel patří mezi třináct států, které si cení jediného zlata na více než sto tisíc dolarů. Na rozdíl od řady předchozích zemí má slíbené peníze komu vyplácet. Italové posbírali deset zlatých, šest stříbrných a čtrnáct bronzových medailí, což z nich čtvrtého nejúspěšnějšího účastníka her.
V přepočtu asi 4,4 milionu korun dostane deset šampionů (včetně týmů), kteří uspěli v alpském lyžování, biatlonu, rychlobruslení, short tracku a na saních.
4. Kazachstán: 5,1 milionu korun
Pátek třináctého byl tentokrát velmi šťastným dnem pro krasobruslaře Michaila Šajdorova. |
Až dosud jedinou zlatou medaili ze zimních her vytěžil Vladimir Smirnov v Lillehammeru v roce 1994 v běhu na lyžích. Nyní přibyla druhá. Pátek třináctého byl tentokrát velmi šťastným dnem pro krasobruslaře Michaila Šajdorova, kterému zlato vynese i zhruba pětimilionovou odměnu. Zatím se však jedná o jediný cenný kov pro Kazachstán ze ZOH v Itálii.
3. Polsko: 7,3 milionu korun
Na hrách zazářil hlavně Kacper Tomasiak, který získal ve skoku na lyžích dvě stříbrné (jednu v týmu s Pawłem Wąskem) a jednu bronzovou medaili. |
Stejně jako Česko má už čtyři medaile. Zatímco se Česko může pyšnit dvěma zlatými a dvěma stříbrnými, severní soused na nejcennější kov čeká. Na hrách zazářil hlavně Kacper Tomasiak, který získal ve skoku na lyžích dvě stříbrné (jednu v týmu s Pawłem Wąskem) a jednu bronzovou medaili. O zbývající stříbro se postaral Vladimir Semirunniy v rychlobruslení na deset kilometrů.
2. Hongkong: 15,8 milionu korun
Darren Kwok Tsz-fung coby vlajkonoš Hongkongu na ZOH v Itálii. Ze čtveřice reprezentantů skončil nejlépe - na 29. místě v short tracku. |
Šťastných třináct medailí dosud tento stát posbíral jen na letních hrách, ze zimních zatím žádný kov nezískal. Jeho čtyři reprezentanti se v Itálii zúčastnili dvou disciplín: alpského lyžování a short tracku, k úspěchu však měli daleko. Nejlepšího výsledku ze zmíněného kvarteta dosáhl Darren Kwok Tsz-fung, jenž skončil 29. v short tracku.
1. Singapur: 16,2 milionu korun
Faiz Basha závod nedokončil a v Itálii první medaili pro Singapur nevybojoval. |
Ostrovní stát v Itálii reprezentovalo jediné jméno: byl jím alpský lyžař Faiz Basha. Ve slalomu obsadil 35. příčku, v obřím slalomu závod nedokončil. Singapur tak dál čeká na svou první medaili ze zimních olympiád.