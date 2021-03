Babiš, nebo Babica? Tahle dvojka vypadla z jednoho hnízda | E15.cz

Patlal jako patlal – když nemáte očkování, tak tam šoupněte Ivermektin, co na tom, že to je odčervovací pasta pro koně. Nějak podobně by mohlo vypadat vyjádření Andreje Babiše k tématu očkování a léky na covid.

Co na to náš reportér Tomáš Plhoň, se podívejte v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. Vládě je prostě jedno, že za Ivermektinem nestojí žádná kloudná studie, nikdo neví, jestli to na covid vůbec zabírá, ani jak to vlastně na člověka působí. Nakoupili pár tisíc kousků a teď to perou do lidí pod tlakem.