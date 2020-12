Blatný navrhuje šmírování lidí na každém kroku. Jen tak prý ochráníme veřejné zdraví | E15.cz

Je to krásné, když se muži středního věku sejdou ke společným radovánkám. Co je divné je, když ty radovánky obsahují něco, co ostatním zakazují. A speciálně, když to něco jsou cizí penisy. Ale i takové věci se dějí a i takovým věcem se v Událostech Luďka Staňka věnujeme. Klikněte na video a uvidíte sami.

A pak je tu taková drobnost, která se jmenuje sledování lidí. To většinou vždycky vypadá jako dobrý nápad, speciálně, když vám ho navrhují lidé, kteří si mohou být jistí, že je nikdo sledovat nebude. Což je přesně případ České republiky.