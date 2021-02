Čau, lidi! Nemakáme, všechno poděláme. Buďte zdrávi, vaše vláda | E15.cz

Kdo čekal nějaké pozitivní zprávy, ten byl u nedělního okénka do duše českého premiéra opět zklamán. Koronavirová situace v Česku je kritická a uvolňovat se nebude nejspíš až do doby, než všichni slíbíme, že Andreje budeme svorně volit!

Nemusíme mít však strach, naše hrdinná vláda nás zachrání. Během dvou týdnů, které jí hejtmani dali, totiž hodlá stihnout to, na co poslední rok ani nesáhla, počínaje třeba takovým pandemickým plánem. A pokusnými králíky budou zřejmě naše děti, které by se měly v době, kdy nám tu lítá jedna horší mutace než druhá, vrátit do škol.