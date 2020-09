Česká televize nám vysílá podprahové signály o tom, jak špatně na tom budeme | E15.cz

Už se zase pomalu zavíráme do karantény, je tedy dobré si připomenout všeliké způsoby, kterými se doma můžete zabavit. A abychom se nenudili a zároveň pocvičili mozek, vysílá nám Česká televize šifrované podprahové zprávy.

Můžete si s rodinou zahrát Osadníky z Katanu. Můžete si koupit pár lahví moravského vína a pustit si Netflix. Nebo Českou televizi. Ta se snaží i z naprosto nezábavných témat udělat atraktivní. Tak třeba takový státní rozpočet. Jedno z nejnudnějších témat poslední doby, omílané dokola. A tak Česká televize zkouší, jak na tom jsme. Neváhá nám vysílat podprahové zprávy, abychom se všichni mohli připravit na to, co se stane, až tu s ekonomikou skončí Babišova parta. Anebo se můžete bavit ještě extrémněji. Třeba můžete vypnout nedalekou nemocnici a s ní i pár pacientů. Když se nudíš, nepotřebuješ medvídka mývala, ale naučíš se shodit interní síť na Bulovce. Taky by vás zajímalo, kdo může v karanténě takhle překypovat solidaritou? Více v dalším dílu Událostí Luďka Staňka.