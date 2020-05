Oliver Dlouhý: Aerolinky půjdou na dumpingové ceny. Jen aby mohly létat | E15.cz

Pokud se kvůli bezpečnostním opatřením v letadlech zakáže obsazovat střední sedačka, prakticky skončí ekonomická třída. Ideální by bylo létání na předplacený paušál. Velký potenciál má i vnitrostátní létání. To jsou některé z tezí, které padly v dalším dílu diskuzního pořadu „Dáme to“, tentokrát zaměřeném na vliv pandemie Covid-19 na osobní leteckou dopravu.

Letecká doprava se kvůli pandemii nemoci Covid-19 celosvětově prakticky zastavila. Restrikce, které kvůli omezení pohybu zavedla většina vlád, umožnily nechat v provozu jen malou část služeb, které aerolinky poskytují. „Částečně se létá v USA a Tichomoří, jinak prakticky nikde,“ hodnotí současný stav zakladatel a spolumajitel Kiwi.com Oliver Dlouhý.

Po postupném uvolnění půjde zejména o to, jak turisté znovu získají důvěru v bezpečnost letecké dopravy. Podle aktuálního průzkumu z USA by se do letadla nyní bálo mezi spolucestující nastoupit 75 procent lidí. „Je tu ale ta zbývající čtvrtina, která létat chce,“ připomíná další host pořadu Petr Brabec, vysokoškolský pedagogog a majitel cestovní agentury.

Prvních dvanáct měsíců po odeznění krizových opatření půjde podle obou odborníků o to, aby letadla mohla vůbec vzlétnout a nestála na zemi. „Aerolinky nabídnou dumpingové ceny, aby měly obrat a mohly platit lesing na letadla. Musí se to ale postupně vrátit k normálu, ke zlatým časům létání,“ věří Dlouhý.

