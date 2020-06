Trh nemovitostí v krizi. Další díl pořadu Dáme to | E15.cz

Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí? Budou si moct vlastnictví nemovitosti dovolit i mladí lidé? A budou se lidé více stěhovat do nájmů? To bylo ústředním tématem dalšího vydání pořadu Dáme to.

Jedním z témat, které se s trváním krize kolem koronaviru stále vrací, je to, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí a jak se celá krize promítne do realitního trhu. Jeho oživení je v posledních týdnech patrné, odborníci však varují před přehnaným optimismem.

„Teď jsme v prostřední fázi křivky ve tvaru W, kdy už se normální transakce vracejí na scénu, ale na druhou stranu se blíží konec nejrůznějších podpůrných opatření ze strany vlády. A teď přijde ta druhá facka, až firmy najednou zjistí, že kurzarbeit skončil, lidé se vracejí z ošetřovného, ale není pro ně tolik zakázek, kolik bylo v zimě,” zamýšlí se ekonom České spořitelny Michal Skořepa. „Tím pádem se do ekonomiky může prodrat druhá vlna negativního sentimentu. Může trvat půl roku, rok než se to všechno urovná a zjistí se, kdo má šanci přežít. A než se tohle zjistí a lidé dostanou jistotu příjmů a zaměstnání, může uplynou dost dlouhá doba na to, aby trh s nemovitostmi zjistil, že věci nejsou tak v pořádku, jak byly doteď,“ dodal Skořepa.

V Dáme to se však řešilo i to, jak se krize projeví do poměru mezi vlastním a nájemním bydlením, který je v Česku oproti například sousednímu Německu naklonější směrem k bydlení ve vlastním. „Z nemovitosti se stalo prémiové aktivum a pro příslušníka střední třídy - pokud mu nepomůžou rodiče, nebo si nepočká do čtyřiceti, až našetří - je nájemní bydlení jediná varianta. A je tady velký prostor pro investory, developery, kteří budou investovat do nájemního bydlení. V Evropě se to děje všude. Nájem je tedy ten směr, který bude formovat rezidenční trhy,“ poznamenal v pořadu Prokop Svoboda, majitel realitní společnosti Svoboda & Williams.

