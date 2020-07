Dáme to: Největší propad kryptoměn trval jen pár hodin | E15.cz

V prvních dnech koronavirové krize se hodnota bitcoinu propadla o čtyřicet procent. Ale už po třech týdnech byla zpátky. Nakoupit, nebo prodat kryptoměny v době pandemie? To bylo ústředním tématem dalšího vydání pořadu Dáme to.

Letos v březnu kryptoměny zažily mimořádně strmý propad. Ve velmi krátké době však došlo k opětovnému oživení a ukazuje se, že zájem o kryptoměny v krizových měsících výrazně vzrostl. A to jak ve světě, tak u nás.

„Od doby, co byl v Čechách omezen volný pohyb osob, poptávka o kryptoměny drasticky vzrostla. Nemáme úplně vysvětlení proč tomu tak bylo. Může to být kombinace toho, že lidé byli více doma, více se vzdělávali, více četli a případně mohli řešit nějakou diverzifikaci svého investičního portfolia. Každopádně na datech vidíme, že ten obrat se v krizových měsících zdvojnásobil,“ řekl v pořadu Dáme to Marek Palatinus, šéf společnosti SatoshiLabs.

O zmíněném dramatickém, nicméně spíše krátkodobém propadu hodnoty kryptoměn, pak v pořadu promluvil Jakub Jedlinský, šéf společnosti Altlift.

„Kvůli koronaviru vypukla panika a je nutné si uvědomit, že do kryptoměn v loňském roce nastoupilo mnoho institucionálních investorů, kteří se na to dívají podobně jako na jiná investiční aktiva. Nevidí v tom jiný příběh nebo jiný smysl,“ řekl Jakub Jedlinský.

„Bitcoin obecně je volatilnější než cokoliv jiného, to znamená, že jde rychleji dolů, rychleji nahoru. Ten celkový propad tam samozřejmě za březen byl, ale víceméně se hlavně smazaly některé zisky, které byly na začátku roku v lednu a v únoru, kdy to rostlo. Takže součástí toho propadu byla i nějaká korekce,“ dodal.

Moderátorem a průvodcem pořadu Dáme to je ekonom Dominik Stroukal. Diskuzní pořad je součástí speciálu KoronaHelpdesk E15, který má ambici radit a pomáhat občanům a firmám v současné složité době a být místem, kde čtenáři najdou aktuální koronavirové zpravodajství s ekonomickými souvislostmi.