O investice do umění je v nynější krizi možná vyšší zájem než dříve, zaznělo v pořadu Dáme to | E15.cz

Propad světového trhu s uměním byl vinou pandemie Covid - 19 obrovský, například ve Francii ubylo aukcí a objemu obchodů s uměleckými předměty o více než osmdesát procent, velmi obdobné to bylo ve Spojených státech. Překvapivě rychle se však v tomto segmentu začíná situace zlepšovat.

Čím se trh s uměním od jiných ekonomických oblastí liší? „Trh je relativně likvidní, to znamená, že lidé mají spoustu peněz, které potřebují do něčeho ukládat. Sběratelé chodí a nakupují. To znamená, že ten propad byl do jisté míry daný tím, že lidé vůbec nemohli vycházet a nemohli nakupovat. Což neznamená, že se to zlepší během jednoho týdne. Ale myslím si a vidím, že lidi mají zájem, někteří dokonce ještě větší, protože si více uvědomují, jak je všechno pomíjivé. A pokud mají nějaké prostředky navíc, tak umění je pro ně pořád velký hnací motor, protože tam se řeší otázky života a smrti,“ všímá si sochař a designér Rony Plesl.

Trh s uměním se podařilo alespoň částečně přesunout do online prostředí. A americký online aukční trh, jehož vývoj je v této oblasti směrodatný, letos oproti stejnému období loňského roku vzrostl několikanásobně. Důvodem přitom není jen bariéra takzvaného “social distancing”, ale také vyšší rychlost vypořádávání obchodů i nižší nákladovost transakcí.

„Online vám dává strašnou svobodu. Dnes vás prodává to, jak jste schopen se ukázat v online prostředí. Na druhé straně je ale velkým problémem nemožnost pořádat umělecké veletrhy, na kterých se každoročně uskuteční až třetina celkového objemu transakcí,“ říká ředitel společnosti Lombard Art Finance Vladimír Rösel.

