OBRAZEM: Rony Plesl plánuje ve svém Loftu výstavy významných umělců | E15.cz

Za čtyři roky se Pleslovi podařilo vytvořit řadu skleněných plastik a období loni završil účastí na prestižní výstavě v londýnském Victoria & Albert Museu. „Mám radost, že můj návrat k volnému umění dostal takovéhle obrátky. Ohlasy na mou tvorbu se sklem jsou docela veliké. O to víc se nyní snažím vytvářet nové věci, aby uspěly v konkurenci s nejlepšími umělci. Cítím, že by ta cesta mohla být dobrá,“ říká Plesl.

S manželkou dlouho zvažovali, jak nový ateliér nazvat. Prostor sto padesáti metrů čtverečních totiž představuje galerii, studio, kde se vytváří design, a zároveň i dílnu, kde vznikají nové modely budoucích soch. „Místo jsme nakonec pojmenovali Rony Plesl Loft, protože slovo loft zaštiťuje místo pro život, práci i pro setkávání sběratelů, umělců a dalších osobností,“ uvedl.

Se zrodem ateliéru souvisí i Pleslova spolupráce s Jiřím Šínem, což je vynálezce unikátní technologie tavené plastiky bez jakýchkoli omezení. „Můžeme tak vytvářet i několikatunové sochy, které zatím nikdo nedokázal tradiční technologií vyrobit,“ poznamenává Plesl. Právě novou technologií vyrobené plastiky obřích stromů, které byly vystaveny v Londýně, již čekají v ateliéru na převoz do galerie v USA.

„Inspirací pro Loft byla galerie Zdeňka Sklenáře, kde jsem se seznámil a spřátelil s architektem Josefem Pleskotem. Pozval jsem ho, aby mi poradil s mým ateliérem. On se toho chopil, vymyslel celý koncept a čtyři měsíce práce řídil,“ říká Plesl. „To byl jeden z nejlepších kroků, co jsem mohl udělat, protože kdybych to navrhl sám, nebo jen s radou, tak by byl výsledek desetinový,“ míní.

Největší změnou, kterou architekt v původně otevřeném prostoru vytvořil, je centrální patrová vestavba, kterou drží pomocné betonové sloupy a stoupačky. Dala zároveň vyniknout původním, litinovým sloupům. V patře vznikl privátní prostor, kde má Plesl kancelář. Přízemí vestavby ukrývá sklad a sociální zázemí.

Vestavba navíc prostor, který je vysoký 4,5 metru, nezaplnila, ale naopak opticky zvětšila. Celkový industriální dojem a kontrast s bílými stěnami umocňuje unikátní designové schodiště a černozelená betonová podlaha.

„Loft, jak je architektonicky koncipován, přitahuje lidi, aby si tu sedli, dali si kafe, skleničku a bavili se o umění. Na návštěvu může po předchozím ohlášení přijít každý,“ tvrdí Plesl. V budoucnu jej hodlá využívat i pro pořádání výstav, nejprve svých studentů a spřízněných výtvarníků, jako jsou Lubomír Typlt, Ivan Pinkava, Richard Štypl, Ondřej Filípek, Josef Bolf, Krištof Kintera či Jiří Petrbok.

„Určitě bych se chtěl s některými dohodnout, že by zde udělali prezentaci některého nového díla. Někteří z nich mi již nabídli i výstavu společnou,“ dodává Plesl.

V současné době se svým týmem Plesl rozesílá do světa katalog z výstavy ve Victoria & Albert Museu. „V příštích dvou letech bych chtěl vystavit své nové objekty v některé z galerií, kterých si vážím. Určitě ne ve sklářské galerii, ale v některé z těch, jež se věnují volnému umění.“

Výstavu chce uspořádat i v Česku. „Ale všechno je o vytvoření nových věcí. Každý týden vzniká nějaký nový model pro tavenou plastiku. Tomu se momentálně věnuji z devadesáti procent. Věnuji se tomu mnohem víc než designu,“ uzavírá umělec.